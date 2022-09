A Castegnero spettacolo teatrale 'Asa che tea conta'

Domenica 18 Settembre, ore 20.30, in villa Maffei Costalunga, via Fontana Fozze 39 Castegnero, spettacolo teatrale comico con musiche dal vivo Asa che tea conta. Musiche interpretate dal gruppo Lunaspina, testo e regia di Nicola Pegoraro, attori Antonella Maccà e Adalberto Zanella.

Questo spettacolo è inserito nel festival culturale “Arte e Gusto in Villa” con inizio venerd’ 16 Settembre con "Fashion Fork - Il Galateo per gli scettici" di Tiziana Busato Soprana. Proseguirà poi nelle sere del 18, con lo spettacolo Asa che tea conta e il 24 e 25 Settembre con espositori dell’area Berica. Eventi organizzati dalla Proloco con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Castegnero, in collaborazione con il gruppo giovani Equipe, Associazione Ville Venete dell’Adige e con l’azienda Costalunga Vini.

Asa che tea conta è un lavoro corale dove musica e recitato offrono al pubblico una serata piacevole e divertente con un pizzico di malinconia legato al ricordo delle nostre radici.

I costumi suggeriscono uno stile anni 50. La scena si presenta come una distesa di panni di varie fogge stesi ad asciugare, dentro questa cornice prendono vita gli otto personaggi che dipanano una storia di amore contrastato. Gli otto personaggi sono recitati dai due attori che sono costretti a esibirsi in un gioco di stili impegnativo.

Con questo allestimento l’attrice Antonella Maccà ha vinto il premio come migliore interprete nel concorso organizzato dalla compagnia teatrale Astichello al teatro Roi di Cavazzale nel 2020.



E’ gradita la prenotazione del biglietto inviando un messaggio al numero 3408491922, oppure collegandosi al sito https://costalungavini.com/prenota-una-visita-in-azienda.