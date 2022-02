La campagna “Cascina Carpaneda Bene Comune” ha avuto inizio nella primavera del 2021 con l'obiettivo di interrompere la vendita di un immobile rurale di proprietà comunale per metterlo invece a disposizione della collettività.

La sfida lanciata dalla Comunità Vicentina per l’Agroecologia si concentra sulla necessità di ridare valore al patrimonio rurale pubblico, attivando una rete di aziende agricole, cooperative e associazioni del territorio.

Nei mesi scorsi sono state approfondite e raccolte in forma scritta una serie di proposte progettuali ispirate da numerose realtà che operano in contesti territoriali simili. Tali proposte sono da intendersi come punto di partenza per lo sviluppo di un progetto collettivo da presentare nei prossimi mesi all'Amministrazione Comunale per convincerla a stralciare la Cascina dal piano delle alienazioni.

L'aspirazione è quella di creare una “Casa dell’Agroecologia” che possa farsi nodo di una rete provinciale di realtà, produttive e non, attente ai temi dell'agroecologia, della sovranità alimentare, del mutualismo e dei beni comuni, dell'agricoltura sociale e dell'economia circolare.

Se vuoi prendere parte alla campagna, o semplicemente conoscere le proposte, ci sarà un incontro domenica 6 marzo dalle 16:30 nel giardino di Porto Burci.



Seguirà un modesto aperitivo contadino con prodotti locali.

Prenotazione a questo link: https://bit.ly/3v0kpLE