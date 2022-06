Cartigliano in scena: gli eventi a Villa Morosini Cappello

Inizia giovedì alle 21.30 il ricco calendario di eventi dedicati alla musica e alla danza. A inaugurare la prima edizione di “Cartigliano in scena” il concerto del cantautore Massimo Priviero. Accompagnato dalla sua band, darà vita a un live elettrico che metterà in dialogo il rock di ispirazione angloamericana - nel 1990 Little Steven, chitarrista di Springsteen, collaborò con Priviero all’album “Nessuna resa mai” - con il lirismo della scuola cantautorale italiana. Il concerto è a ingresso gratuito.

Venerdì 24 giugno alle 21.30 sarà il turno della compagnia I Funamboli & Friends con i danzatori dell’Opera National de Paris impegnati in “Petites Pièces”: antologia di danza, musica, poesia ed emozione, ideata dal coreografo Fabio Crestale. Sul palco musicisti e danzatori chiamati a unire con umorismo e poesia la danza classica a quella contemporanea. Gli artisti daranno vita a una recita nella quale il pianoforte potrà trasformarsi in una barra da ballo e l’arciere del violinista in una bacchetta magica (biglietti disponibili in prevendita nel circuito Ticketone).

Triplice appuntamento sabato 25 giugno con l’imprenditoria, il connubio tra whisky e sigari e la danza. Si inizia al mattino con un momento istituzionale, riservato ad associati e autorità, che premierà le imprese artigiane iscritte da più di cinquant’anni al mandamento bassanese di Confartigianato.

Si proseguirà nel pomeriggio alle 17 con un evento all’insegna della divulgazione e della degustazione. Niente palcoscenico né quinte, ma le suggestive cucine di Villa Cappello dove Whisky e sigari, in un appuntamento intitolato “Connubio di vizi”, solleticheranno il palato e l’olfatto di estimatori e neofiti. Dario Cerantola, ideatore del Whisky revolution Festival ed esperto del settore, presenterà una selezione dei migliori distillati presenti sul mercato. La degustazione consentirà ai presenti di conoscere la produzione di varie distillerie scozzesi appartenenti a regioni differenti e permetterà di capire meglio come terroir, invecchiamento e tecniche di distillazione diano un carattere unico ad ogni prodotto. Agli “Amici del nostrano del Brenta” il compito di illustrare la storia secolare della pianta del tabacco Nostrano del Brenta e della lavorazione, interamente fatta a mano, degli storici sigari. I presenti avranno modo di vivere un viaggio tra tradizioni, cultura, eleganza e relax, accompagnati dalle note del pianoforte suonato da Francesco Trento. Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0424-590234 (int. 4). Il costo è di euro 30.

Chiusura di giornata sui passi delle emozioni evocate dalla danza. Alle 21.30 “Hinterland Dance Theatre”, compagnia di danza contemporanea diretta dal coreografo Fernando Pasquini, porterà in scena “Time - The connection”. Dedicato allo scorrere del tempo e alle connessioni tra passato, presente e futuro, lo spettacolo rappresenterà un’alternanza tra momenti di pace, di scontro, di scontro, di linearità e di rottura. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

Domenica 26 giugno le sonorità del trio Seed, gruppo bassanese post-rock nato nel 2017, e di Joe Shamano risuoneranno in due diversi concerti nel parco di Villa Cappello. Francesco “Trumpet” Trento, Diego “Fiesta” Fietta ed Edoardo Lettera eseguiranno un repertorio post-rock, mentre “Electro Trip” di Joe Shamano sarà un viaggio in nuove sonorità con l’inserimento di pedal steel guitar e moog. Concerto a ingresso gratuito.

Fra gli altri eventi della rassegna si ricorda sabato 2 luglio alle 21.30 l’emozionante “Omaggio a Ennio Morricone”. Il Maestro Diego Basso, il celebre flautista Andrea Griminelli e i 75 elementi del Coro e dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana faranno risuonare nel parco di Villa Cappello le note dell’indimenticabile compositore che con le sue colonne sonore ha scritto la storia del cinema.

“Cartigliano in scena” è promosso dal Comune di Cartigliano in collaborazione con DuePunti Eventi.

Prevendite

Circuito Ticketone (on line e punti vendita)

Biglietti Petites Pièces (24 giugno - ore 21.30)

- poltronissima gold € 30 + diritto di prevendita

- poltronissima € 20 + diritto di prevendita

- poltrona € 15 + diritto di prevendita

Biglietti “Omaggio a Morricone” (2 luglio - ore 21.30)

- poltronissima gold € 40 + diritto di prevendita

- poltronissima € 30 + diritto di prevendita

- poltrona € 20 + diritto di prevendita