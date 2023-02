Carnevale ad Altavilla: street food, spettacoli, carri mascherati

La cucina itinerante su quattro ruote con i sapori e le prelibatezze dei migliori Food Truck in circolazione torna ad Altavilla Vicentina per una tappa speciale per festeggiare il Carnevale.

Programma

25 FEBBRAIO ore 15:00 SFILATA DEI CARRI

25 FEBBRAIO ore .20:00 TRAMPOLIERI E SPETTACOLO DI FUOCO

Il 24, 25 e 26 Febbraio 2023 in Piazza della Libertà, Altavilla Vicentina (VI) arriva lo street food. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista del week-end, accompagnato da musica dal vivo, spettacoli ed intrattenimento per tutti.

- Venerdì 17:00-24:00

- Sabato e Domenica 12:00-24:00