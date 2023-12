Capodanno a Villa Bonin: una notte di festa in grande stile

Villa Bonin celebra l'arrivo del 2024 in grande stile, l'appuntamento più esclusivo e atteso dell'anno! Il 31 Dicembre 2023, Villa Bonin ti accoglie con un programma ricco di eventi e intrattenimenti:

Dalle 20:00: Inizia la serata con un aperitivo di benvenuto.

Dalle 20:30: Goditi l'inizio della "Cena di Gala" e del “Cenone Italian Style”.

Dalle 22:30: La discoteca apre i battenti con intrattenimento musicale e live.

Dalle 00:00: Brinda al 2024 e delizia il palato con un buffet di dolci.

Dalle 00:05: La musica e il divertimento continuano fino alle prime luci dell'alba.

Villa Bonin offre un'esperienza unica con due sale al chiuso, "main room" e "barchessa", e due sale all'aperto, "Garden" e "Cielo". Aspettati scenografie mozzafiato, animazione e una varietà musicale che spazia dalla house alla musica commerciale, dai ricordi degli anni '70, '80, '90 alle selezioni reggaeton ed electro latino.

Line Up:

Dinner Live Show con Luca B.

Main Room con special guest Samuele Brignoccolo e i regular DJs Andrea Bozzi & Gianmaria Veronese.

El Cielo Room dedicata alle star degli anni '90 e '00 con Kris_T.

Barchessa Room con Enamorè (reggaeton) featuring Milly, Kampo M, Sama e Diego De Col.

Il Cenone di Gala e il Cenone Italian Style offrono un'ampia scelta di piatti, dai finger food assortiti a un ricco menu servito al tavolo.

Per ulteriori dettagli sul programma, i menù e le prenotazioni, visita www.villabonin.it/capodanno.pdf. L'evento è garantito anche in caso di maltempo e l'ingresso è riservato al pubblico maggiorenne. È consigliata la prenotazione per la cena e per i tavoli in discoteca.

Contatti:

Per informazioni e prenotazioni: +39 393 0123 393 / info@villabonin.it

Indirizzo: Villa Bonin Club & Dinner, Via Del Commercio, 49, Uscita VI Ovest - 36100 Vicenza.