Canto di Natale al Bruco di Magrè

Dentro ognuno di noi potrebbe esserci un piccolo Scrooge, ma quando la nostra coscienza si apre, allora le barriere cadono ed è possibile il miracolo dell’umanità. L’uomo è sempre uguale a se stesso. Ma ha sempre anche la possibilità di evolvere grazie alla consapevolezza di quello che è stato, che è e che potrà essere.

Perché un Canto di questo tipo, o, meglio, un Cantico, com’era indicato nel titolo originale? Perché non è solo di Natale, ma è un Canto alla Vita. A quella Vita con la lettera maiuscola che rende l’uomo qualcosa di migliore ogni giorno. Perché le storie, le fiabe, le favole sono per tutti senza limiti di età. Perché ognuno dentro l’anima ha il senso dell’esistenza. Ma spesso siamo avvolti da catene che ci costruiamo in anni di vita, come dice il buon Dickens. E, a volte, basta una notte, qualche volo immaginario, e un sorriso, per trovare una nuova luce.

