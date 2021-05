Cantine Aperte 2021: tutti gli appuntamenti

Dai picnic tra le vigne ai pranzi tra i filari, dal contatto diretto con la natura alla possibilità di vivere delle esperienze assolutamente intriganti, non mancherà occasione di socializzare all’insegna del buon bere.

Sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 torna Cantine Aperte, l’appuntamento atteso da tutti gli appassionati dell’universo vino.

Visite in cantina e nella vigna, degustazioni e intrattenimento sono in programma per l’ultimo weekend di maggio, le cantine venete socie del Movimento Turismo del Vino, l’evento enoturistico che ogni anno porta gli estimatori del vino alla scoperta dei territori italiani nei quali il nettare divino viene prodotto.

Durante il weekend sarà possibile degustare gli eccellenti vini regionali ed entrare in contatto con la storia dei viticoltori che da sempre animano, con il loro paziente lavoro, uno dei territori d’eccellenza della viticoltura italiana, tutto da scoprire e assaporare.

Il territorio del Veneto vanta antiche tradizioni vinicole che sarà possibile scoprire in occasione dei weekend Cantine Aperte programmati per sabato 29 – 30 maggio e 19 – 20 giugno 2021.

Cantine Aperte Vicenza

MACULAN 29 e 30 maggio www.maculan.net

Riapriamo le porte della nostra cantina! Vi aspettiamo per accompagnarvi alla scoperta dei segreti della vinificazione: dai bianchi fruttati ai nostri vini dolci passando per i rossi Superveneto tipici della zona, che potrete poi degustare in abbinamento al formaggio Asiago al Torcolato. Sabato 29 e domenica 30 maggio, su prenotazione (info@maculan.net o 0445/873733).

IoMazzucato 29 - 30 maggio www.iomazzucato.it

Circondati dal verde e accarezzati dalla brezza tipica della pedemontana potrete degustare i nostri vini comodamente seduti al riparo dal sole oppure baciati dal sole ascoltando la musica del Produttore/DJ Ali Selecta Cosa troverete:

PEGORARO 29-30 maggio www.cantinapegoraro.it

Passeggiata in vigneto e degustazione vino guidata nel portico dell’antico monastero, per qualche ora di serenità nel verde dei Colli Berici nel luogo dove nasce il vino.

Per prenotare: accoglienza@cantinapegoraro.it

TENUTA ZAI - Vigneto del Corin 29 - 30 maggio www.tenutazai.com

Tenuta Zai vi invita a Cantine Aperte 2021! In Tenuta Zai avrai l’occasione di apprezzare la bellezza e tranquillità del contesto naturalistico dei Colli Berici e conoscere da vicino la produzione vitivinicola. Il programma prevede la visita guidata al vigneto e alla cantina accompagnati dai titolari. A seguire una degustazione di quattro vini rossi in abbinamento a salumi e formaggi veneti.

Sarà possibile ospitare pochissime persone per turno e la visita verrà garantita solo su prenotazione presso i recapiti cel.3518682052 e email info@tenutazai.com.

CANTINA TONELLO 29 - 30 maggio www.vinitonello.com

Visite alla cantina aperta, musica dal vino, pizze gourmet e vino, brunch in corte con la possibilità di scegliere tra due menù, accompagnato da vino e bibite e musica di sottofondo, dalle 15 alle 18 la vera merenda del contadino, con prodotti a km zero, i nostri vini e con musica di accompagnamento! Sono i benvenuti i cani e possono partecipare anche bambini! (possibilità di avere bibite analcoliche). Per info e prenotazioni 3337399232 chiamate o whatsapp

TRANSIT FARM 29 - 30 maggio www.transitfarm.com

In occasione di Cantine Aperte, abbiamo organizzato per voi 2 giornate ricche di eventi, passeggiate, degustazione, menù gourmet per i pasti, pic nic. Ad accompagnare i nostri vini ci saranno le pizze preparate da Sebastiano, sotto il portico della terrazza in Via Valle Zaccona 25/A a Fara Vicentino (VI), dove potrete gustarvi il tramonto accompagnati dalle note del sax di Antonio Gallucci. Amici cani benvenuti .

Per info: Whatsapp: 347/4845958 Link: transitfarm.com/it/partecipa-evento

Cantina Col Dovigo viticoltori in Breganze dal 1923. Mineralità, freschezza ed eleganza: stile inconfondibile.

La cantina Col Dovigo è situata lungo l'itinerario enogastronomico della "Strada del Torcolato e dei vini DOC di Breganze". L'azienda gode di una posizione privilegiata, con una eccezionale vista a 360 ° sui vigneti. Uve in cui la componente minerale del suolo viene esaltata, al fine di produrre vini bianchi lunghi e minerali e vini rossi morbidi e strutturati.

Sabato 29 maggio dalle ore 9.30 alle ore 21

passeggiata in vigneto con visita alla cantina e alla barricaia

degustazione a scelta tra tutti i nostri vini guidata dal nostro enologo e sommelier @filippo

picnic in vigneto

aperitivo nella terrazza panoramica

MENÙ

gnocchetti di patate con asparagi di bassano e scaglie di grana padano 36 mesi

taglieri misti

crostata alla marmellata

Il tutto è preparato con passione dal @Ristorante terre rosse di Piero e Marisa

accompagnamento musicale guidato da @reves , trio musicale che ci terrà compagnia fino a sera

prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento della capienza massima del porticato

Per info: tel. 0445 874264

Cantine Aperte Veneto 2021

Numerose cantine di tutta la regione Veneto apriranno le proprie porte ai visitatori per raccontarsi e mostrarsi, all’insegna dell’enoturismo e della scoperta del territorio di origine di alcuni dei più apprezzati vini italiani.

I vigneti rappresentano un elemento caratterizzante il territorio veneto. A partire da Verona, una delle grandi protagoniste del panorama enologico. Nella zona del Garda è possibile trovare il Bardolino, rosso di grande spessore, ma anche il Chiaretto e il Novello, mentre il settore sud-orientale è area del Custoza DOC e del Lugana a San Martino della Battaglia, al confine con la Lombardia, e del Garda.

Si passa poi alla zona del Valpolicella e del Soave, si prosegue con il vicentino che vede numerosi impianti di Merlot e Cabernet per i rossi, e di Pinot e Garganega per i bianchi, e con l’alto vicentino dove si producono i vini DOC Lessini Durello, Gambellara e Breganze.

Terra di vini anche quella dei Colli Euganei, nel padovano, la fascia pedemontana verso Treviso e la pianura orientale trevigiana, della quale si ricordano le DOC Piave e Lison-Pramaggiore.

La sicurezza impone piccoli gruppi e assoluta necessità di prenotazione per garantire un’accoglienza di qualità e rispettosa delle normative previste.

Ognuna di queste cantine organizza programmi personalizzati, ma tutti all’insegna di visite guidate, degustazioni e percorsi conoscitivi di tecniche e sapori del territorio.

BELLUNO

PIAN DELLE VETTE CANTINA DI MONTAGNA “WEINBERG DOLOMITEN” 29 maggio - www.piandellevette.it



PADOVA

CA' DEL COLLE 30 maggio www.cadelcolle.com

CONTE EMO CAPODILISTA - LA MONTECCHIA 30 maggio www.lamontecchia.it

DOMINIO DI BAGNOLI 30 maggio www.ildominiodibagnoli.it

IL PIANZIO 29 e 30 maggio www.ilpianzio.it

MAELI 30 maggio www.maeliwine.com

SALVAN 30 maggio www.salvan.it

TREVISO

BORTOLOMIOL dal 1760 Valdobbiadene 30 maggio www.bortolomiol.com

TENUTE TOMASELLA 30 maggio www.tomasella.it

CANTINA PIZZOLATO 29 e 30 maggio www.lacantinapizzolato.com

VILLA SANDI 29 e 30 maggio www.villasandi.it

VAL D'OCA 29 e 30 maggio www.valdoca.com

RECHSTEINER 29-30 maggio www.rechisteiner.it

RUGGERI 29 e 30 maggio www.ruggeri.it

CONTE COLLALTO 29 e 30 maggio www.cantine-collalto.it

CASTELLO DI RONCADE 29 e 30 maggio www.castellodironcade.com



VENEZIA

BORGO STAJNBECH 29 e 30 maggio www.borgostajnbech.com



VERONA

CLEMENTI 29-30 maggio www.vini-clementi.com

FlaTio 29-30 maggio www.flatiowine.it

FRANCHINI AGRICOLA 29-30 maggio www.franchinivini.com

VILLA CRINE 29-30 maggio www.villacrine.it

LAVARINI 29-30 maggio www.lavarinivini.it

MONTRESOR WINES 29-30 maggio www.vinimontresor.com

MONTECI 29 maggio www.monteci.it

MONTE ZOVO 30 maggio www.montezovo.com

NOVAIA 29 - 30 maggio www.novaia.it

FRATELLI VOGADORI 29-30 maggio www.vogadorivini.it