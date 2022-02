Camminata facile ad anello su sentieri escursionistici e strade asfaltate e sterrate.

DOMENICA 13/2/2022

Canale del Brenta: il Col del Gallo e la Strada del Genio

Dalla località Pedancino, poco a nord di Cismon del Grappa (250 m s.l.m., parcheggio presso la chiesa all’inizio della strada – chiusa al traffico – per Incino), si sale dolcemente le pendici occidentali del Col del Gallo percorrendo la Strada de Genio e osservando lungo il percorso le opere militari risalenti alla Grande Guerra. Arrivati a quota 550 m s.l.m. (1 h 45’ con la visita alle postazioni), in corrispondenza della viabilità comunale asfaltata, si deciderà se salire sulla cima del Col del Gallo (876 m) da sud o di raggiungere San Vito con la viabilità comunale e guadagnare la cima da nord per sentiero nel bosco, con un itinerario ad anello della durata di circa 3 h (con possibilità di accorciarlo). Lungo tutto il percorso, avremo ampie vedute sul Massiccio del Grappa, l’Altopiano dei Sette Comuni e le cime circostanti. Tornati al bivio con il sentiero di salita, ne imboccheremo un altro che ci condurrà alla caratteristica borgata di Incino (380 m – circa 45’), da poi si scende alle auto percorrendo la strada chiusa al traffico (45’ da Incino).

Contributo di partecipazione 8 € per i soci, 12 € per i non soci di Alpinia

Ritrovo alle ore 9.00 colazionati nel parcheggio della chiesa della Madonna di Pedancino

In riferimento all'attuale normativa di contenimento del Covid-19 i partecipanti dovranno portare con sé mascherina e igienizzante per le mani (durante la camminata non occorrerà portare la mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza di 2 metri, mentre sarà obbligatorio indossarla quando ci si avvicina o si entra in luoghi chiusi come bar, rifugi o musei)

Verranno accettate le prime 15 iscrizioni ai nostri contatti (email info@alpinia.eu o cellulare 3404665088)

Iscrizione obbligatoria - Pranzo libero al sacco

Accompagna Barbara Foggiato

Via Nostra Signora Pedancino, Valbrenta VI,

Durata: 6 h 30 min

Difficoltà E – Dislivello in salita 850 m – ore di percorrenza 6 1/2 circa