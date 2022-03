Indirizzo non disponibile

Sabato sera è il giorno perfetto: appena passata la luna piena e sta per verificarsi l’equinozio di Primavera. Un momento di passaggio speciale che da secoli ha rappresentato un punto di svolta nella ruota dei cicli delle stagioni. Miti, leggende e tradizioni hanno colmato di magia questi giorni. Una notturna magica e speciale che ci porterà attraverso boschi e luoghi incantati alla scoperta di antichi riti e splendidi panorami notturni. E poi, come sempre tantissima natura da assaporare in una veste nuova e spettacolare.

SABATO 19/3/2022 ALLE ORE 17:00

Cammino notturno - Equinozio di primavera e luna piena a Monte Erio

PalaRobaan

COME PRENOTARE: fino al giorno prima dell’escursione a Enrico, tel. 3282840574 (anche WhatsApp)

Guida: Enrico Caciolo

Ritrovo: Parcheggio palarobaan (Roana), ore 17,00

Dislivello: 300 m

Lunghezza: 10 km

Pasti: cena al sacco

Costo: €15 a persona

Note: La guida, Enrico Caciolo è raggiungibile il giorno dell'escursione al numero 3282840574.

Cosa portare:

torcia!!! cena al sacco,borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponi da trekking, giacca in materiale traspirante, occhiali da sole, coltellino, coprizaino, cappello, pile o maglioncino.

NOTA COVID: ai sensi delle vigenti disposizioni per l'emergenza da COVID-19, per la partecipazione all'attività è OBBLIGATORIO che ciascun partecipante:

- sia dotato di propria mascherina di comunità, da indossarsi durante le pause o in caso di necessità

- sia dotato di almeno DUE paia di guanti in lattice o nitrile, da usare in caso di necessità

- sia dotato di proprio flaconcino di gel disinfettante a base alcolica

- mantenga rigorosamente la distanza interpersonale di 2 metri