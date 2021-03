Camminata e degustazione: tra mulini e borghi antichi

Una splendida escursione tra i colli e al termine una deliziosa degustazione in una delle migliori cantine della zona.

Domenica 7 marzo 2021 alle ore 08:45.

๐—ฃ๐—ฅ๐—ข๐—š๐—ฅ๐—”๐— ๐— ๐—”:

Incontro ore 08.45 Piazza Fara Vicentino; incontro con la guida e trasferimento al vicino punto di partenza dell’escursione. Compiremo un giro di circa 3 ore ad anello, con partenza e arrivo da Contrada Valle di Sotto

Il percorso attraversa le ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป ๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ผ ๐—ฒ ๐—ถ ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ผ, tra terrazzamenti, boschi di latifoglie, ruscelli, antichi mulini con scorci panoramici di rara bellezza e le prime precoci fioriture primaverili.

Il dislivello positivo è di circa 500m, la difficoltà è media, per un totale 7 km. Sarà un percorso entusiasmante per le inattese ed inesplorate bellezze di prossimità.

Soste lungo il percorso.

Fine escursione ore 12,30 circa

Al termine ci sposteremo verso una ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—–๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—ฐ๐˜‚๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—น๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—•๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฒ, una zona vitivinicola tra le più rinomate d’Italia.

๐‘ซ๐’†๐’ˆ๐’–๐’”๐’•๐’‚๐’›๐’Š๐’๐’๐’† a base di soppressa pancetta della casa- pan biscotto +giardiniera + formaggio Asiago + bruschettine e vino in abbinamento .

Situata a metà costa della collina del Castello, tra il verde intenso di cipressi e ippocastani, la chiesa di S. Biagio è definita “๐—น๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—•๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—ป๐˜‡๐—ฒ” un luogo incantevole, un panorama meraviglioso sulla vallata sottostante e nelle giornate più limpide anche fino la Laguna di Venezia . Una breve strada sterrata (fattibile a tutti) si snoda tra il bosco e le rocce basaltiche tipiche del luogo, attraversa il gorgogliante rivo di S. Andrea le cui sponde a primavera si colorano di fiori, sale accostando una fila di cipressi per poi aprirsi alla pianura veneta.

Qui l’animo si fa più sereno e si respira l’essenza mistica del luogo che lascia evaporare i crucci e le preoccupazioni. All’interno sono conservati mirabili affreschi che spaziano dal Duecento al Cinquecento.

๐—œ๐—ก๐—™๐—ข๐—ฅ๐— ๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—œ ๐—จ๐—ง๐—œ๐—Ÿ๐—œ:

Sono necessari gli scarponi da trekking alti, bastoncini oltre al normale equipaggiamento escursionistico ed qualche snack + acqua da consumarsi lungo il percorso.

๐—ค๐—จ๐—ข๐—ง๐—” ๐—œ๐—ก๐——๐—œ๐—ฉ๐—œ๐——๐—จ๐—”๐—Ÿ๐—˜ ๐——๐—œ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—˜๐—–๐—œ๐—ฃ๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜:€ 35,00 con minimo 15 partecipanti (NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI)

๐—Ÿ๐—” ๐—ค๐—จ๐—ข๐—ง๐—” ๐—–๐—ข๐— ๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ก๐——๐—˜:

Escursione accompagnata da guidata specializzata

Degustazione in Cantina

Visita guidata alla Pieve di S. Biagio (inclusa offerta per apertura straordinaria)

Assistenza personale Caliba

Assicurazione medico-sanitaria

๐—ฃ๐—˜๐—ฅ ๐—Ÿ๐—” ๐—ฉ๐—ข๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—” ๐—ฆ๐—œ๐—–๐—จ๐—ฅ๐—˜๐—ญ๐—ญ๐—”:

Saranno messi in atto tutti i protocolli di sicurezza ANTICOVID : mascherina (per distanza inferiore al 1,5 mt), gel igienizzante, distanziamento, termoscanner alla partenza.

Per ulteriori informazioni visitate www.caliba.it o contattateci direttamente in agenzia, o via mail a infozane@caliba.it