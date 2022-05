Caminada dei Capitei, passeggiata con ristori

Ai crocevia, sulle cime dei rilievi vulcanici e quasi in ogni contrada si trovano sacelli votivi e capitelli, alcuni molto antichi e altri risalenti ai primi anni del Novecento. Sono il frutto di una fede autentica, genuina, una tradizione religiosa di impronta popolare che risale ai tempi dei Cimbri.

Costeggiando il crinale del Monte Faldo (807 m slm) e del Monte Croce del Bosco (851 m slm) si gode di una vista panoramica eccezionale a spartiacque tra le valli del Chiampo e dell’Agno, inoltre si possono ammirare in tutto il loro splendore la Catena delle Tre Croci e il massiccio del Pasubio, che appartengono al gruppo delle Piccole Dolomiti.

Nei giorni di cielo sereno, da lassù è addirittura possibile scorgere le cupole sulla laguna di Venezia.

passeggiata non competitiva, naturalistica e culturale con RISTORI lungo i percorsi, e tra le varie prelibatezze naturalmente avrete modo di assaggiare gli squisiti FORMAGGI LOCALI.

La 7^ edizione si svolgerà DOMENICA 15 MAGGIO dalle ore 7,30 alle 14 e sarà una nuova, splendida occasione per conoscere e apprezzare le meraviglie del territorio di Nogarole e conoscere sentieri, scorci naturalistici e le testimonianze della antica devozione popolare ancora viva nelle contrade del paese.

Come si fa a mancare ad un appuntamento così invitante?