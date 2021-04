“Cambiamenti”: incontri online sugli effetti della pandemia

La pandemia ha portato isolamento, incertezza sul futuro, paura. Si è dovuto cambiare radicalmente le abitudini di socializzazione, di lavoro e di cura. Ciò può aver causato emozioni ansiose e depresse, rabbia, senso di impotenza, alimentate da un’enorme quantità di informazioni, non sempre veritiere. Si sono create, però, anche situazioni di forte coraggio, collaborazione, sacrificio, che si vuol far emergere!

“È per parlare di questi temi, in varie declinazioni, che l’Assessorato alle Politiche Sociali, assieme alla psicologa Lorena Peotta, propone un ciclo di incontri online tramite la piattaforma Zoom – spiega l’assessore alle politiche sociali, Maria Paola Stocchero -. Si spazierà in diversi ambiti, proprio per fornire un quadro di riflessione e di stimolo che sia il più completo possibile. L’invito, quindi, è di non farsi sfuggire queste occasioni”.

La partecipazione al ciclo, denominato “Cambiamenti”, è gratuita, previa prenotazione inviando una mail a lorenapeotta@gmail.com.

Ecco il calendario dei webinar, tutti in programma alle 20,30:

Venerdì 16 aprile: “Situazione attuale e fonti di informazione ufficiale”, con l’assessore al sociale Maria Paola Stocchero, la Protezione Civile e l’Associazione Italiana Soccorritori di Montecchio Maggiore.

Venerdì 30 aprile: “Cambiamento: aspetti psicologici e spunti per una mente sana”, con gli psicologi Lorena Peotta e Emanuele Tinto.

Venerdì 14 maggio: “Siamo esperti di cambiamento già nella pancia della mamma”, con l’ostetrica Paola Povolo, l’ostetrica Elisa Guitto di Casa Maternità “DoraLuce” e gli psicologi Lorena Peotta e Emanuele Tinto.

Venerdì 28 maggio: “Lavoro: cosa è cambiato? Smartworking, ultime novità normative e aspetti psicologici”, con la consulente del lavoro Elisabetta Anderloni, gestione risorse umane Elda Maria Bettoni, gli psicologi Lorena Peotta e Emanuele Tinto.

Venerdì 4 giugno: “Cambiamento nell’azione sociale”, con il gruppo scout CNGEI, il Gruppo Solidarietà di Montecchio Maggiore e l’Associazione Energia e Sorrisi.