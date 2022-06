Cagnaro Summer Festival: Sagra dei Santi Pietro e Paolo a Cagnano di Pojana Maggiore

Indirizzo non disponibile

Dal 24 al 27 giugno 2022 torna d opo due anni di stop a Cagnano di Pojana Maggiore (VI) il Cagnano Summer Festival, rivisitazione moderna della tradizionale Sagra di San Pietro e Paolo, organizzato da Comitato Festeggiamenti Cagnano. Ogni sera il festival conterà la presenza di cover band, oltre ad un ricco stand gastronomico con i piatti tipici della zona berica.

Per la Sagra di Santi Pietro e Paolo a Cagnano di Pojana Maggiore nel Palatenda presso la parrocchia paesana in via Cagnano: intrattenimenti musicali, stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Ingresso libero.

Il Comitato Festeggiamenti Cagnano è lieto di confermare l’edizione 2022 del CAGNANO SUMMER FESTIVAL che si terrà a Cagnano di Pojana Maggiore sotto la consueta tendostruttura, sempre al coperto, di fianco alla Chiesa.

? Venerdì 24: DIAPASONBAND

Storico tributo a Vasco. Musica live dal 1984.

? Sabato 25: DISCO FEVER

Si rivivono gli anni ‘70 e ‘80 con animazioni e Dj set.

? Domenica 26: VIPERS QUEEN

Si canta con la miglior Queen tribute band d’Europa.

? Lunedì 27: MAX REBA

Serata per i più giovani... e non solo.

Ogni sera, dalle 19.00 apertura stand gastronomico per cenare al coperto sotto la tendostruttura (disponibile anche l’asporto).

E dalle 21.30 bibite varie, birra alla spina, cocktail, musica live ed intrattenimento.