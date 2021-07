Busnelli Giardino Magico: Di memorie e di calcio! Sudamérica!

Indirizzo non disponibile

Il gioco del calcio è di una attrattiva e di una forza tale, che è diventato, ormai, patrimonio culturale del mondo intero. Come ogni fenomeno culturale, ci si basa anche su una memorialistica che ci riporta subito indietro nel tempo in un periodo in cui i pionieri del calcio compivano gesta epiche. Forse mai più ripetibili!

Fra i mille scrittori che hanno portato su carta questa loro passione, Matàz Teatro ha scelto due esponenti del calcio narrato sudamericano: Osvaldo Soriano ed Eduardo Galeano. I loro racconti e la loro capacità di analisi, fulminante, ci portano immediatamente a quel periodo in cui anche noi eravamo con le ginocchia sbucciate a giocare sui campi o seguivamo alla radio le gesta epiche dei nostri eroi.

Venerdì 16 luglio ore 21.15

“Di memorie e di calcio. Ay, Sudamérica!” di Matàz Teatro

con Marco Artusi voce recitante e Andrea Wob Facchin alla chitarra

Busnelli Giardino Magico

parco di via Rossi, 37 – Dueville (VI)

Ingresso: biglietto unico 5€

In osservanza alle normative anti-covid, per partecipare all'evento è necessaria la registrazione.

I biglietti si acquistano al momento dell'ingresso, esclusivamente presso la biglietteria del BGM.