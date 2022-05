Buongiorno ceramica: mostra ed eventi a Nove

Questo week end si festeggia l’arte della ceramica tra artigiani, tradizioni, botteghe, torna 'Buongiorno Ceramica'. L’edizione 2022 è in programma il 21 e 22 maggio in 45 città italiane, nel vicentino a Nove, molte le iniziative in laboratori, atelier, forni, scuole, musei, e in strada, nelle piazze, nei parchi. All’insegna di questa arte creativa sabato e domenica si avvicenderanno performance, laboratori, concerti, aperitivi col maestro, degustazioni, mostre, installazioni, visite guidate, workshop, letture, e molto altro, in un festival gratuito, concentrato in una due giorni a porte aperte.

Sarà l’occasione per appassionati e curiosi di incontrare i protagonisti, gli artigiani, i giovani artisti, i designer, vederli lavorare, toccare l’argilla, provare magari a mettersi al tornio, smaltare, capire il valore del fatto a mano. Si potrà entrare nei musei, in gallerie, seguire percorsi di visita a tema, conoscere tradizioni secolari e scoprire le creatività più innovative. Partecipare a laboratori collettivi o fare piccole sedute di lavoro individuali. Ma sarà protagonista anche lo shopping e non mancheranno le iniziative per bambini.

Buongiorno ceramica a Nove

Due giornate interamente dedicate alla scoperta della ceramica artistica e artigianale Made in Italy, tra antiche tradizioni locali e sensibilità contemporanee. Il 21 e il 22 maggio torniamo a vivere insieme una delle arti più quotidiane e vicine. Come una spina dorsale dell’artigianato, la ceramica d’arte, un guizzo di forme, di colori, di creatività.

A Nove, il Museo Civico della Ceramica, il Museo del Liceo De Fabris e l’Associazione Nove Terra di Ceramica propongono una serie di eventi e aperture guidate da gruppi di studenti. Dal mattino di sabato 21 maggio le sale dei musei saranno allestite con opere dei maestri del ‘900 e sul palco si alterneranno 9 tra i migliori artisti della ceramica che realizzeranno, a scopo benefico, 99 ciotole, in uno spazio pubblico dove appassionati e turisti potranno scoprire i segreti di quest’arte e partecipare a laboratori e conferenze.

Sabato 21 maggio

9 TORNIANTI X 99 CIOTOLE, a Cura dell’Associazione Nove Terra di Ceramica

L'associazione Nove Terra di Ceramica propone in collaborazione con i maestri tornianti del territorio, 9TorniantiX99Ciotole. Un momento per portare l'antica arte del tornio in piazza e per arricchire il cartellone nazionale di eventi di Buongiorno Ceramica. Il 21 maggio dalla tarda mattinata i maestri al tornio saranno nella piazzetta del museo a creare e divertirsi con i visitatori che potranno chiedere, lasciarsi ispirare e magari provare a mettere le mani nella terra. Una iniziativa che fa bene al cuore poiché in questa occasione verranno realizzate le 99 ciotole cuore di Nove ormai famose che saranno poi le protagoniste della Festa della Ceramica di settembre, e il cui ricavato sosterrà una realtà sociale novese.

Dalla tarda mattinata al pomeriggio, Piazza De Fabris. 2^ Mostra Ceramiche Artistiche Novecentro

Inaugurazione seconda esposizione nell’ambito delle vetrine sfitte di Novecentro

Le vetrine sfitte del progetto Novecentro saranno allestite con le ceramiche artistiche delle aziende novesi: Ceramiche Dal Prà, Ceramiche Maroso, Botteganove, Diego Poloniato, Alessio Tasca Ceramiche di Vittore Tasca. La seconda mostra dedicata ai ceramisti novesi sarà visibile all’interno delle vetrine sfitte, recuperate come spazi espositivi grazie al progetto vincitore degli studenti del Liceo Artistico di Nove, fino al 6 settembre. > Ore 17.00, Piazza De Fabris.

Domenica 22 maggio

APERTURA dei due musei di Nove: il Museo Civico della Ceramica e il Museo del Liceo Artistico con guide gratuite.

Il Museo Civico e il Museo del Liceo Artistico di Nove apriranno le loro sedi in contemporanea con la possibilità di visitarli accompagnati dalle guide gratuite degli studenti del Liceo Artistico. Su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili, al sito www.museonove.it.

> Dalle 14.30 alle 18.30.

NOVECENTRO GALLERY - Le ceramiche artistiche novesi

Le cinque vetrine ospiteranno i lavori e/o le recenti collezioni di Diego Poloniato, Botteganove, “Alessio Tasca Ceramiche” di Vittore Tasca, Ceramiche Maroso e Ceramiche Dal Prà.

DIEGO POLONIATO

"La manualità è la capacità di fare le cose con le mani e su questo Diego Poloniato ha espresso il suo lavoro artistico: far nascere da un informe panno d'argilla una forma che uguale prima non esisteva al mondo." "Le sue grandi mani con vigore e dolcezza plasmano la terra, creando grandi scene epiche o piccoli uccellini. Diego sa usare l’argilla in tutte le sue sfumature, con ossidi e ingobbi per colorare, ottenendo così i morbidi passaggi di colore che danno alle sue opere quella particolare delicata tonalità caratteristica delle nostre terre venete."

BOTTEGANOVE

La contemporaneità della tradizione può essere il motto di Botteganove, l’azienda nata in un territorio contraddistinto da quattro secoli di tradizione ceramica: un patrimonio di forme, di lavorazioni e di tecniche che nella piccola cittadina di Nove ha espresso il suo genius loci. È qui che la famiglia Pegoraro negli anni Sessanta del Novecento ha impiantato un proprio laboratorio di ceramiche classiche. L’ingresso in azienda nel 2010 di Christian Pegoraro segna il primo punto di cambiamento, che porterà nel 2015, sotto la direzione creativa della designer Cristina Celestino, alla nascita del brand Botteganove. La definitiva svolta avviene l’anno successivo grazie all’inaspettato successo ottenuto nel Fuorisalone di Milano, che trasforma e qualifica il brand come uno dei nomi di punta del design emergente.

Oggi Botteganove è una realtà solida, innovativa e vivace, rimasta comunque fedele all’anima artigiana. «Ho scoperto un mestiere che mi assorbe l’anima per intero. L’ho voluto interpretare con grande disciplina, farne un lavoro fine e sapiente, fatto di piccoli interventi, di limature, di dettagli, di ripetizioni ossessive di uno stesso gesto, di ricerca della perfezione». (Christian Pegoraro)

ALESSIO TASCA CERAMICHE DI VITTORE TASCA

Vittore Tasca ha iniziato appena ventenne a collaborare nel laboratorio del padre Alessio, divenendo dapprima testimone e poi erede delle sperimentazioni e delle potenzialità espressive della materia, lavorata per estrusione grazie all'uso della trafila, una tecnica adottata in modo sistematico da Alessio Tasca a partire dal 1968. Oggi la produzione del Laboratorio Tasca continua la sua attività procedendo su due linee parallele: da un lato proseguendo nella realizzazione dei famosi oggetti di design ideati da Alessio Tasca negli anni Sessanta e Settanta del Novecento (Cornovaso, Canoa, Fondovalle, Sfera, ecc.), riproposti con diverse soluzioni cromatiche e dall'altro affiancando l'individuale ricerca artistica di Vittore, consapevolmente maturata nel solco dell'adozione della tecnica della trafila. La produzione di Vittore, tradizionalmente caratterizzata dalla creazione di figure di animali stilizzati e da formelle istoriate a più strati sovrapposti, di recente si è arricchita con una serie di opere monumentali da lui chiamate Totem e Muro. (Carmen Rossi)

CERAMICHE MAROSO

Dal 1978 Ceramiche Maroso produce ceramiche che si traducono in oggetti classici e moderni, di ogni forma e misura, comprendenti anche una vasta e ricercata produzione di oggetti per la tavola e per l’illuminazione. Per Ceramiche Maroso il “made in italy” non è semplicemente un marchio, ma l’emblema che racchiude tutti i valori di un prodotto di alta qualità, pensato, disegnato e realizzato in Italia, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, grazie alle idee, alla creatività, all’innovazione e alle tecnologie esclusivamente italiane; un prodotto che può vantare ed esibire nel mondo il logo Ceramiche Maroso 100% Made in Italy come simbolo che contraddistingue i valori di Ceramiche Maroso, dal concept iniziale, al progetto esecutivo curato nel dettaglio, fino al prodotto finito. "La ricerca nel design e nell’innovazione ci permettono di utilizzare un materiale tradizionale come la ceramica, interpretandone l’evoluzione." (Maria Teresa Maroso)

CERAMICHE DAL PRÀ

Sin dal 1897 la ditta Ceramiche Dal Prà si è impegnata nella produzione di ceramiche e maioliche realizzate a mano da esperti Maestri ceramisti secondo i metodi di lavorazione tradizionali. Le creazioni Dal Prà sono diventate così nel tempo protagoniste indiscusse della cultura della ceramica italiana, ogni pezzo è infatti “unico”, proprio grazie alla maestria che ne contraddistingue l’esecuzione. Oggi la Dal Prà è giunta alla sua quarta generazione. La tradizione prosegue con scelte importanti, legate al mondo del design contemporaneo.

“Mare” è una raffinata e affascinante collezione ispirata all'universo marittimo, caratterizzata da conchiglie e coralli rivestiti da colori che rimandano all'ambiente acquatico. Sono nate così delle splendide lampade, vasi, specchi e cornici, oggetti preziosi e finemente lavorati, al punto da rendere impossibile la distinzione tra ciò che è naturale da ciò che è magistrale artificio.