Bluedaze live al Porto Burci

I Bluedaze sono una dream/psych pop band nata nel 2017 in provincia di Varese – a due passi dal Lago Maggiore – da un’idea di Elisa (voce e chitarra), Nicolò (batteria), Manuel (chitarra) e Francesco (basso e synth). Tra il 2018 e il 2019 registrano il loro primo album “Skysurfers” prodotto da Martino Cuman (Non Voglio che Clara) presso La Sauna Recording Studio e masterizzato da Andrea De Bernardi all’Eleven Mastering. L’uscita del disco è stata preceduta dal singolo Hodad, rilasciato il 10 aprile 2020.

Hodad è quello che sta in spiaggia con i surfisti, che si veste e si comporta come loro, ma che non fa surf. Anche noi siamo Hodad. Lo siamo un po’ tutti, forse. Ci raccontiamo in un modo e poi siamo in un altro. Non è siamo bugiardi, solo insicuri. Sogniamo l’oceano ma viviamo al lago e, in fondo, ci va bene così”.



Info:

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7yZp03LH0_U

website: https://www.bluedazemusic.com/

soundcloud: https://soundcloud.com/bluedaze_music

instagram: https://www.instagram.com/bluedaze.music/



Membri:

Nicolò Cagnan: drums, percussions, backing vocals

Elisa Begni: lead & backing vocals

Manuel Cazzola: electric & acoustic guitar

Francesco Sergnese: electric bass, backing vocals

Il 10/09/2022

Ingresso gratuito. La consumazione è riservata ai soci ARCI (sarà possibile tesserarsi la sera stessa).

Apertura bar 19:00.

Inizio concerto 21:00. Mostra meno