Blue Rimmel live a Una Spiaggia per Vicenza

Blu Rimmel, la band tutta femminile con un'anima punk, è in concerto a Una Spiaggia per Vicenza, domenica 18 settembre 2022 alle ore 18,30. La spiaggetta lungo il fiume ospita uno dei locali estivi più amati dai giovani, con divanetti, poltrone, sedie e ombrelloni bianchi che si integrano perfettamente con il colore verde del fiume è della vegetazione.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 18:30

Blue Rimmel | Live Una Spiaggia per Vicenza

Membri del gruppo

Lisa / Voce

Catia / Chitarra Elettrica

Alice / Batteria

Maurizia / Basso

Anna / Chitarra Elettrica

Nube, pappagallo inseparabile / Guest Star

«Le Blue Rimmel si formano nel 2011. Una casa abbandonata, in una zona della campagna vicentina chiamata "le storte", ospita la nostra sala prove. Qui nascono tutte le nostre canzoni, pop-rock-punk in italiano, e scritte da tutte noi, attraverso il confronto, molte risate, al caldo in estate, al gelo in inverno. Ai nostri concerti interpretiamo anche qualche cover, sperando che il pubblico apprezzi. Di sicuro l'attività live ci diverte molto.»