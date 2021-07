Valerio Corzani presenta: Black people in a White world

“Il mio peccato è nella mia pelle” dice il verso di un blues molto noto e da questa constatazione si sono dipanate molte delle tortuose e lente ricerche d’identità che hanno portato il popolo nero al complesso mosaico della sua storia. In “Black People in a White World” si raccontano le perlustrazioni di Valerio Corzani in giro per il mondo. Si approda così in Marocco, Tailandia, Colombia, Mali, Zanzibar, Inghilterra, Italia, Francia, Giordania, Portogallo, Etiopia, India, Algeria e Capoverde con un unico tema a guidare il tracciato della conferenza: la situazione del “popolo nero” ad ogni latitudine, i sogni e le vicissitudini della “Black Odyssey”, e il tentativo di documentare, sia pure in una variabile infinita di sfumature, quella che l’intellettuale senegalese Léopold Sédar Senghor chiama “la négritude”. È un viaggio disordinato e randomico, che però trova insospettabili e lungimiranti legami.



L’incontro – che si inserisce nella rassegna “Porto Burci inONDA” – sarà guidato da Valerio Corzani. Corzani presenta programmi radiofonici per la seconda rete della Radio Svizzera Italiana ed è conduttore, autore e

regista di Radio3 Rai. Dal 1986 e ha firmato per le tre reti dei canali radiofonici nazionali centinaia di programmi, sia nelle vesti di conduttore che in quelle di autore, di consulente musicale e di regista. Attualmente è curatore e uno dei conduttori de L’idealista, ideatore e redattore di Sei Gradi, conduttore de La musica tra le righe, consulente musicale di Pagina3, Ad alta voce, Fahrenheit, Radio3Mondo, Wikiradio, Radio3 Scienza, A3, Pantagruel.



Info: www.radiozappa.org/porto-burci-inonda-2021/ - radiozappa.vi@gmail.com



Ingresso libero, posti limitati. Consigliata la prenotazione: https://forms.gle/GwefPetWvegPYhvQ9Riservato ai tesserati ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento)

