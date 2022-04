Week-end delle birre inglesi al Drunken Duck di Piazza delle Erbe

Serate speciali dedicate alle birre inglesi al Drunken Duck di piazza delle Erbe a Vicenza. Dal 7 al 10 aprile 2022 si potranno degustare delle ale di gran classe.

from norwich to southampton: vibrant forest ritorna al refe (e stavolta è ben accompagnato)

??????? ?????? è un birrificio che si presenta da solo: è il simbolo della birra anglosassone moderna, fatta di spremute di luppolo profumatissime, affascinanti, suadenti. Chi le ha assaggiate sa di cosa stiamo parlando, chi non l'ha fatto si prepari ad andare fuori di testa.

Ma se l'innovazione ci incanta, anche la tradizione ci affascina. Per questo è stato deciso di affiancare un altro birrificio a dare man forte, anche lui inglese, stavolta più all'antica. ?????????'? ??????? produce ?????????? ???? ???.



La doppietta ti alletta?

Prenota subito al 351 784 2329, altrimenti ti tocca andare in Inghilterra per bere come la Regina comanda!