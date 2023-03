Biagio Antonacci al Marostica Summer Festival

Indirizzo non disponibile

Ci sarà anche Biagio Antonacci alla nona edizione di Marostica Summer Festival in Piazza Castello il 13 luglio (ore 21.30).

BIAGIO ANTONACCI ESTATE 2023 sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme al loro amato artista i brani che hanno segnato la sua carriera.

Ad accompagnare Antonacci sul palco ci sarà una band di otto elementi che darà vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.

Antonacci è stato tra i protagonisti della 73° Festival della Canzone Italiana accompagnando Tananai e Don Joe durante la serata dedicata alle cover. Il ritorno sul palco del Teatro Ariston è stata l’occasione per dare una nuova veste ad uno dei brani più celebri di Biagio, “SOGNAMI” (pubblicato su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia) il successo del 2007 ora disponibile negli store digitali in collaborazione con Tananai e Don Joe (https://epic.lnk.to/Sognami).

Biagio Antonacci è uno fra i protagonisti di Marostica Summer Festival che per il 2023 ha già annunciato un ricco cartellone, con la straordinaria apertura degli Hollywood Vampires, la “best bar band in the world” con Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen (2 luglio); il concerto dei Simply Red, celebre gruppo capitanato da Mick Hucknall (3 luglio), le tappe dei tour di MR.RAIN (6 luglio) e di Mika (12 luglio).

I biglietti del concerto sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di giovedì 2 marzo 2023 sul circuito TicketOne (on line e punti vendita)

Biglietti concerto Biagio Antonacci:

poltronissima platinum € 85+diritti di prevendita

poltronissima gold € 66+ diritti di prevendita

poltronissima € 56 + diritti di prevendita

poltrona € 43+ diritti di prevendita

tribuna € 56 + diritti di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com