Mostra mercato Bell'Italia: polpette calde e specialità regionali

“Bell’Italia” è una manifestazione ghiotta che dà l’occasione di conoscere ed acquistare le specialità eno-agro-alimentari della penisola. La quarta edizione della mostra-mercato dei prodotti regionali italiani si terrà in piazza dei Signori da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre, dalle 9 alle 21. Molti espositori di aziende della tradizione culinaria italiana, accuratamente selezionate, esporranno il meglio delle loro produzioni.

La tappa autunnale di Bell’Italia a Vicenza quest’anno si arricchisce di una golosa sorpresa: tantissime polpette da gustare calde accompagnate da una specialissima birra alla zucca creata appositamente per l’occasione.

A cimentarsi in questa golosa impresa sarà il team Venezia chef che dal 2012 riunisce cuochi e pasticceri con l’intento comune di promuovere l’enogastronomia veneta.

In collaborazione con Bell’Italia e utilizzando materia prima di altissima qualità che contraddistingue l’ormai noto marchio, gli chef faranno gustare quattro differenti tipi di polpette: polpette di carne per la quale si ringrazia l’azienda Very Angus che ha fornito i suoi pregiatissimi tagli di carne; polpette di tonno (proveniente dalle tonnare siciliane); polpette al pistacchio (dalla Sicilia) e mortadella (dall’Emilia Romagna); polpette di Riso con la zucca di Chioggia.

Bell’Italia è l’evento che da molti anni porta nei centri storici delle città i prodotti tipici e le produzioni eno-gastronomiche più ricercate d’Italia. Le piazze più famose si colorano con espositori che rappresentano il sapore di tutte le regioni italiane. Prodotti Dop, Docg, Doc, ma anche particolarità sconosciute al grande pubblico che risvegliano, in questo modo, gusti dimenticati.

L’inaugurazione si terrà in piazza dei Signori, accanto alla Loggia del Capitaniato, venerdì 29 ottobre alle 11.30 con l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine, il presidente di Confesercenti Vicenza Flavio Convento con il presidente della sezione Centro Storico Martino Roviaro, Davide Berton e Sara Cucco di Explicom.

“Ospitiamo con piacere ancora una volta Bell’Italia – dichiara l'assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine -, un’iniziativa apprezzata dal pubblico perché valorizza i prodotti locali, regionali e italiani offrendo anche ai turisti prodotti tipici di qualità. Manifestazioni che valorizzano il territorio con la vendita e la degustazione di pietanze prelibate sono sempre molto partecipate. Quest’anno la regina sarà la polpetta in varie declinazioni, una novità particolarmente gustosa. Naturalmente organizzatori ed espositori osserveranno tutte le norme anticovid”.

“Bell’Italia è una manifestazione che offre alla città di Vicenza l’occasione per attrarre visitatori in centro storico – sottolinea il presidente di Confesercenti Centro Storico di Vicenza Martino Roviaro -. Siamo felici di accogliere persone che oltre a gustare ottimi prodotti troveranno la maggior parte delle attività commerciali aperte, disponibili ad accogliere con cura e professionalità i clienti”.