Arriva Bell'Italia a Marostica con il top dei prodotti tipici regionali

Bell’Italia, arriva a Marostica in Piazza Castello, l'11 e 12 Marzo 2023. Dalle 9.00 alle 21.00 si potranno gustare tutti i sapori d'Italia con espositori provenienti da ogni regione che esibiranno i loro prodotti tipici. Negli stand si possono trovare i prodotti tipici: dai cannoli siciliani al gorgonzola dop, dal lardo di colonnata al tartufo d’alba… “Bell’Italia”, infatti, è una vera e propria mostra mercato di prodotti tipici regionali dedicata a tutti i golosi e agli amanti del prodotto tipico di qualità.

Da venerdì a domenica 5 marzo per tutto il week end si potranno acquistare e degustare le specialità enogastronomiche regionali. Dal pecorino sardo agli arancini siciliani, dalla piadina romagnola al lardo di colonnata o dallo speck altoatesino fino ad arrivare ai dolci tipici: Piazza Castello si animerà per un fine settimana di profumi ad allietare i gusti di tutti i golosi e degli amanti del prodotto tipico di qualità. I protagonisti dell’evento saranno gli stessi espositori che grazie ai loro prodotti trasformeranno il centro di Marostica in un “gustoso percorso” attraverso il quale scoprire il meglio delle produzioni alimentari tipiche del Bel Paese.