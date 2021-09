Bassano: gran finale del Festival della sostenibilità con Mercalli, Cottarelli, Mancuso, Paolini

Le “Radici Future” trovano casa a Bassano, perché la sostenibilità è un futuro da costruire insieme. Grandi ospiti in Villa Rezzonico e più di 30 appuntamenti in centro storico per il gran finale del Festival della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’etica d’impresa

Un futuro sostenibile da costruire insieme, mettendo in rete scuole, aziende, istituzioni e territorio. È con questo spirito che a maggio ha debuttato a Bassano “Radici Future 2030”, il primo Festival della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’etica d’impresa ideato dal Raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza. Ora, il festival si prepara a vivere il suo gran finale, dal 30 settembre al 3 ottobre 2021, portando in città esperti di caratura nazionale e popolando il centro storico di conferenze, laboratori ed esposizioni.

GLI APPUNTAMENTI IN VILLA REZZONICO

Si respira grande attesa per gli ospiti protagonisti delle tre serate in Villa Rezzonico alle ore 21:00.

Il 30 settembre si aprirà con il climatologo Luca Mercalli e il teologo, esperto di nuove tecnologie, Paolo Benanti in dialogo tra sostenibilità ambientale ed etica che consentirà di raggiungerla, moderati dalla giornalista di Radio 24 Laura Bettini.

Il 1° ottobre l’economista Carlo Cottarelli prenderà in esame il sistema economico e sociale con il botanico “rivoluzionario” Stefano Mancuso, moderati dalla giornalista de La Stampa Claudia Luise.

Il 2 ottobre, infine, la “future maker” Cristina Pozzi si confronterà con il sociologo, esperto di meccanismi economici, Mauro Magatti, moderati dalla giornalista di Mediaset Alessandra Viero.

La splendida villa settecentesca sarà anche la location del programma di domenica 3 ottobre. Nel corso della giornata si susseguiranno attività per la famiglia, spettacoli, musica dal vivo e una ricca proposta enogastronomica con prodotti a chilometro zero.

Alle ore 11:00 si partirà con i laboratori per bambini “Green Thinking” a cura di Pleiadi (tre turni dalle ore 11:00 alle ore 12:30 – dalle ore 14:30 alle ore 16:00 – dalle ore 17:00 alle ore 18:30); nel pomeriggio, invece, si alterneranno i dj set in vinile di Lynfa e la musica dal vivo di Social Fusion Collective, Altre di B e Phill Reynolds.

Alle ore 17:30 andrà in scena lo spettacolo “Tornare sulla luna” di e con Marco Paolini, in collaborazione con Operaestate. Per tutto il giorno sarà presenta anche Campagna Amica di Coldiretti Vicenza con proposte enogastronomiche legate al territorio, alla tradizione e alla stagionalità.

GLI APPUNTAMENTI IN CENTRO STORICO

Dal 30 settembre al 3 ottobre il centro storico si popolerà di oltre 30 conferenze, laboratori ed esposizioni in 8 diverse prestigiose location, con la partecipazione delle aziende sostenitrici di Radici Future 2030, assieme a Pleiadi, Comune di Bassano, AsVess-Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, Musei Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa, Energindustria e Siiid.

Centro Giovanile – Sala Ex Asilo

Pleiadi presenta “Green Thinking”. Un laboratorio sperimentale per bambini alla scoperta di come progettare e costruire in modo sostenibile, mescolando tecnologia, natura e creatività.

Giovedì 30 settembre – venerdì 1° ottobre

Due turni: 8:30 – 10:00 / 11:00 – 12:30

Sabato 2 ottobre

Tre turni: 11:00 – 12:30 / 14:30 – 16:00 / 17:00 – 18:30

Municipio di Bassano – Sala Consiglio

Venerdì 1° ottobre

Ore 16:30 - AsVess presenta la conferenza “L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”

Ore 18:30 - iMilani presenta la conferenza “La respirazione come ponte tra terra e mare per un mondo sostenibile”

Sabato 2 ottobre

Ore 16:30 - Seitron presenta “Passione e tecnologia per un futuro senza emissioni”

Ore 18:30 - Baxi presenta “Idrogeno come fonte di energia pulita nella transizione energetica: lo sviluppo della caldaia a idrogeno”

Museo Civico di Bassano – Sala Chilesotti

Venerdì 1° ottobre

Ore 18:00: Vimar presenta la conferenza “Progettare sostenibile per un vivere sostenibile”

Museo Civico di Bassano – Chiostro

(in caso di maltempo le conferenze si terranno nel Centro Giovanile – Sala Martinovich)

Venerdì 1° ottobre

Ore 16:30 - Energindustria presenta la conferenza “Risposte efficaci alla crisi climatica”

Ore 18:30 - Musei Archivio Biblioteca di Bassano presenta la conferenza “I musei e le città. Per una sinergia tra cultura e territorio”

Sabato 2 ottobre

Ore 15:00: Comune di Bassano e Maroso Costruzioni presentano la conferenza “Il cambiamento climatico tra scienza, politica e mercato”

Ore 17:00: Comune di Bassano e Maroso Costruzioni presentano la conferenza “Making City: join the energy district revolution”

Palazzo Sturm – Sala degli Specchi

Venerdì 1° ottobre

Ore 16:30: Mitsubishi Electric presenta la conferenza “Generare un business di successo sostenibile di lungo periodo”

Ore 18:30: Favini presenta la conferenza “I tre ingredienti della sostenibilità Favini: ecologia industriale, simbiosi industriale e riuso creativo”

Sabato 2 ottobre

Ore 16:30: Mevis presenta la conferenza “Sfide e opportunità nel mondo metalmeccanico”

Biblioteca Civica – Sala Luca Russo

Sabato 2 ottobre

Ore 16:30 – Tecnoplast presenta la conferenza “Una plastica per amica”

Ore 18.30 – Manifattura Fontana presenta la conferenza “La plastica dalle stelle alle stalle e ritorno”

Piazzetta Guadagnin – Sala dell’Armamento

Venerdì 1° ottobre

Ore 16:30 – Grafiche Tassotti presenta il laboratorio “Riciclo e bella scrittura: laboratorio dimostrativo con Grafiche Tassotti”

Ore 18:30 – FITT presenta la conferenza “Lavorare in modo sostenibile con la plastica è possibile”

Sabato 2 ottobre

Ore 16:30 – Eso Recycling presenta la conferenza “Rifiuti: occhio non vede cuore non duole?”

Ore 18:30 – AsVess presenta la conferenza “Cambiamenti climatici: le scelte obbligate per evitare il disastro ambientale”

Fondazione Pirani Cremona – Sala Conferenze

Venerdì 1° ottobre

Ore 16:30 – Legor presenta la conferenza “Metalli preziosi e produzione orafa: il dietro le quinte, tra scienza e conoscenza”

Ore 18:30 – Rigoni di Asiago presenta la conferenza “Un impegno tra presente e futuro: Rigoni di Asiago e il suo percorso verso la sostenibilità”

Sabato 2 ottobre

Ore 16:30 – Siiid presenta la conferenza “AI for good by Siiid”

Ore 18:30 – AGB presenta la conferenza “Leggera, impronta sempre più leggera, ma con gusto”

Fondazione Pirani Cremona – Sala Biblioteca

Sabato 2 ottobre

Ore 15:00 – Pedon presenta il laboratorio “In viaggio con Pedon, alla scoperta dei legumi”

Fondazione Pirani Cremona – Sala Interrato

Venerdì 1° ottobre

Ore 16:30 – Allnex presenta la conferenza “Come la chimica guarda al futuro”

Ore 18.30 – Officine di Cartigliano presenta la conferenza “Officine di Cartigliano, creiamo valore aggiunto ai residui”

Sabato 2 ottobre

Ore 16:30 – Autodemolizione Bresolin presenta la conferenza “L’autodemolizione come centro a sostegno dell’economia circolare”

Ore 18.30 – D’orica presenta la conferenza “Quale impresa per i giovani? La Fondazione Imprendi e le B Corp”

Libreria Palazzo Roberti – Sala Nobile

Venerdì 1° ottobre – sabato 2 ottobre – domenica 3 ottobre

Vitec Imaging Solutions presenta l’esposizione fotografica “A Bigger Picture”

La mostra è visitabile negli orari di apertura della libreria: il 1° e 2 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30; il 3 ottobre dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Nel rispetto delle misure anti-Covid, per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione tramite il sito web https://www.radicifuture2030.org. All’entrata verrà richiesto di esibire il Green Pass.