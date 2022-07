Barbarano Beer Festival: tre sere di musica, birra e bruschette

Stand Gastronomico, serate dj set e gruppi live a Barbarano, alle pendici degli splendidi Colli Berici. Ricco stand gastronomico con Bruschette, panini onti, patatine fritte, birra a fiumi.

Dal 8 al 10 Luglio 2022 il festival della Riviera Berica nel Palatenda della Pro Loco in Via Zonato a Barbarano!

Programma

VENERDÌ 8 LUGLIO 2022

Levels from RadioWow con le Hit più ballate e cantate dal 2000 in poi, con fantastici gadget della Radio ed animazione!!

SABATO 9 LUGLIO 2022

Sheky Dj Set“Il primo festival MOLESTO d’Italia dove dimenticare le inibizioni e lasciarti andare” Balli ed animazione non dovranno mancare!

DOMENICA 10 LUGLIO 2022

Thorn and Gianmaria Veronese from Villa Bonin.

Area gastronomica con Bruschette, Panini Onti, Patatine Fritte.

Area Beverage con Birra, Cocktail, Shot ed altre bevande.

__________________________________

Via Zonato - Barbarano ( VI)

Palatenza Pro Colli Berici

a 5 minuti dall’uscita “A31, Albettone - Barbarano”

a 15 minuti dall’uscita “A4, Vicenza Est”

INGRESSO GRATUITO A TUTTE LE SERATE