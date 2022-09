Azioni Solidali Vicentine: Festa del Volontariato con tante iniziative, il programma

La festa del volontariato vicentino quest’anno raddoppia in occasione di Azioni solidali vicentine 2022. Il Csv di Vicenza - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza celebra infatti i suoi 25 anni e regala alla città un ricco programma di eventi nelle piazze del centro da sabato 1 ottobre a domenica 2, in attesa anche della Giornata nazionale del Dono del 4 ottobre. Incontri, musica e giochi per stare insieme e condividere valori.

Sabato 1 ottobre alle 10 presso la Loggia del Capitaniato con i saluti e l’inaugurazione della mostra sui "25 Anni del Csv di Vicenza”, immagini che raccontano di traguardi raggiunti e dei tanti obiettivi per il futuro. L’esposizione si potrà visitare gratuitamente fino al 6 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Le piazze dei Signori, Biade e Garibaldi saranno colorate dagli stand e dalle proposte di oltre 100 associazioni del territorio. Alle 11 verrà presentata Csv Positive Radio Web, la nuova emittente creata dal Csv per dar voce al mondo del terzo settore, alle opportunità e alle collaborazioni.

Nel pomeriggio si svolgeranno gli incontri con Unisolidarietà Onlus (ore 14), con la consegna dei contributi del bando “Azioni di contrasto alle nuove povertà”, arrivato quest’anno alla nona edizione che vede in sinergia Unisolidarietà Onlus e il Csv di Vicenza a sostegno di iniziative mirate di aiuto a persone in difficoltà. Seguirà la premiazione del bando “Insieme per i piccoli” istituito insieme a Despar per poter promuovere iniziative per i bambini. A concludere la giornata di incontri alle 15.30 il nuovo importante accordo di collaborazione con Confartigianato Imprese Vicenza con la sottoscrizione del protocollo d’intesa.

Il villaggio Solidale Vicentino

Entrambi i giorni, a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19 sarà possibile assaggiare negli stand gastronomici del Villaggio Solidale Vicentino in piazza Duomo i prodotti gastronomici di realtà locali, nell’atmosfera di bellissimi concerti proposti da vari artisti vicentini con un ricco programma musicale.

La musica per il volontariato

Sarà Vivian Grillo ad aprire il programma musicale sabato 1 ottobre alle 12 in piazza Duomo con il concerto “La musica dell’anima” insieme al chitarrista Stefano Zaltron. Tornerà invece sul palco in piazza dei Signori alle 16.30 Luca Bassanese con la Piccola Orchestra Popolare, riproponendo i suoi brani più amati e la canzone europea del volontariato “E’ il mondo che cambia se cambi anche tu”. Alle 19 si riparte in piazza Duomo con il concerto “Beate Voi Stelle” di Davide Peron accompagnato ai cori e alle letture da Carla Cavaliere. Domenica 2 ottobre il palco di piazza Duomo sarà pieno di energia con il concerto dei Blonde Brothers “Smuoviamo la Città” alle 12 e alle 19, mentre alle 17.30 in Piazza dei Signori tornano più carichi che mai i Ladri di Carrozzelle con “Ma che bella storia”. Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Gli appuntamenti di domenica 2 ottobre

Di tradizione la domenica di Azioni solidali bicentine vede l’appuntamento alle 9 con la Santa Messa al Santuario di Monte Berico dedicata alle associazioni di volontariato. Quest’anno sarà celebrata dal direttore della Caritas Diocesana di Vicenza Don Enrico Pajarin e animata dal “Coro Città di Thiene” diretto dal maestro Luigi Ceola.

In piazza dei Signori si svolgerà invece, dalle 10 alle 17, l’iniziativa per tutti gli amanti dei mattoncini colorati il “Family Brick”, novità di quest’anno che prevede esposizioni, giochi, gare, tanti premi e gadget per i partecipanti. Alle 17.30 spazio poi alla musica con il concerto dei Ladri di Carrozzelle mentre le canzoni dei Blonde Brothers saranno protagoniste in piazza Duomo alle 12 e alle 19. In piazza dei Signori anche la SuperCar, uno spettacolo di elettronica e bellezza che attende i più piccoli

1997_2022 VENTICINQUE ANNI CON IL CSV DI VICENZA - IL CSV di VICENZA IN PILLOLE

Il Csv di Vicenza, nato il 27 febbraio 1997, sulla spinta di 6 associazioni è oggi una realtà che unisce 392 associazioni di volontariato (odv) e 409 associazioni di promozione sociale (aps).

Nel mezzo un percorso articolato, che ha portato a tessere una rete sempre più fitta, fatto di ricerca, sperimentazione, tanta formazione e la volontà di esserci: dare risposte là dove ci sono bisogni, con sempre meno risorse e sempre più determinazione, sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia e i nuovi media, senza mai dimenticare il cuore.

Nel 2020 viene nominato presidente Mario Palano, tutt’ora in carica, ma si apre anche la stagione delle emergenze che sfocia nella raccolta fondi “Vicenza Solidale Covid19”, l’inaugurazione dell’Emporio solidale di Dueville e nell’ultimo anno l’emergenza Ucraina che vede il Csv, con 40 Associazioni e Otb Foundation, intervenire per l’accoglienza temporanea dei profughi.