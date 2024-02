Avalanche Party: après sky alla Baita Le Melette

La Baita Le Melette presenta l'Avalanche Party, un evento che anima le piste dell'Altopiano, che si terrà domenica 3 marzo, dalle 12:00 alle 18:00. Questa festa, definita come il miglior Après-Ski dell'altopiano, promette un pomeriggio ricco di musica, divertimento e ottimi drink in alta quota. I DJ ospiti, Marco Festa e Andrea Martini, animeranno la giornata con le loro selezioni musicali. L'evento è aperto a tutti, sia agli appassionati di sci che a coloro che desiderano salire in montagna solo per l'occasione. La Baita offrirà panini e snack per un pranzo informale senza prenotazione, ma per chi desidera un pasto completo è consigliata la prenotazione anticipata contattando il numero 347.6545359. Un'opportunità unica per vivere un'esperienza indimenticabile tra le montagne, all'insegna del canto, del brindisi e del divertimento fino al tramonto.

Infoline Evento: 347.6545359. Baita Le Melette