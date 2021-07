Asiago: arrivano Umberto Tozzi, Massimo Ranieri e le musiche dei Queen

Saranno due star della canzone italiana come Umberto Tozzi e Massimo Ranieri e le indimenticabili canzoni dei Queen dirette dal maestro Diego Basso ad accendere l’estate dell’Altopiano. Il 9, 10 e 13 agosto queste voci saranno protagoniste di Asiago Live nella centralissima Piazza Carli.

Umberto Tozzi - 9 agosto, ore 21

Presenterà per la prima volta uno show completamente acustico, “Songs”. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica. Il nuovo tour italiano sarà un modo per l’artista per tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico, dopo lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccolo passo per far ripartire la musica: «Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico. Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo».

Massimo Ranieri - 10 agosto, ore 21

Cantante, attore, volto televisivo e showman, è senza dubbio uno di quegli artisti che più ha contribuito a portare l’immagine dell’Italia nel mondo, oltre ad ottenere fin dai suoi esordi il consenso univoco e l’amore incondizionato del suo pubblico. L’istrione napoletano continua imperterrito, successo dopo successo, il viaggio di “Sogno e son desto… 500 volte”, il suo celeberrimo spettacolo riproposto oggi in una versione nuova e aggiornata. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. Sul palcoscenico Ranieri, a 70 anni e dopo aver venduto oltre 14 milioni di dischi nel mondo, sarà impegnato nel portare in scena il teatro umoristico di Nino Taranto e Giorgio Gaber e nell’interpretare, oltre ai suoi successi evergreen divenuti la colonna sonora della vita di milioni di persone, anche il grande repertorio della canzone napoletana. A completare uno spettacolo travolgente anche brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali: da Fabrizio De Andrè a Violeta Parra, da Francesco De Gregori a Luigi Tenco, da Lucio Battisti a Pino Daniele, da Charles Aznavour a Domenico Modugno.

Diego Basso Direttore d’Orchestra PLAYS QUEEN con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste e il coro di Art Voice Academy. Il 13 agosto saranno i brani del gruppo rock inglese riarrangiati per orchestra ritmico sinfonica a risuonare nel palcoscenico di Asiago Live. Una serata all’insegna della storia del rock, con musiche rigorosamente eseguite dal vivo e appositamente arrangiate per orchestra dal popolare direttore. Durante il concerto, il pubblico potrà apprezzare le qualità vocali e le interpretazioni delle voci di Art Voice: Anna Danieli, Claudia Ferronato, Sonia Fontana, Giuseppe Lopizzo, Barbara Lorenzato, Cristina Mariz, Marco Mengato e Manolo Soldera. Tra i brani appositamente scelti per Asiago non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, le canzoni d’amore “Somebody to love” e “These are the day of our lives” e “The Show Must Go On”.

Inizio eventi ore 21.00.

Come da Decreto ministeriale, per l’accesso ai concerti è richiesto il Green Pass.

Prevendite: biglietti in prevendita on line e punti vendita Ticketone

Biglietti Umberto Tozzi (9 agosto)

Poltronissima Gold € 50+diritti di prevendita

Poltronissima € 40+diritti di prevendita

Poltrona € 30+diritti di prevendita

Biglietti Massimo Ranieri (10 agosto)

Poltronissima Gold € 60+diritti di prevendita

Poltronissima € 50+diritti di prevendita

Poltrona € 30+diritti di prevendita

Biglietti PLAYS QUEEN (13 agosto):

Poltronissima € 30+diritti di prevendita

Poltrona € 20+diritti di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi: - tel. 0445.360516 -