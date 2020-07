Asiago 7 comuni: tutti gli eventi fino al 31 agosto 2020

Tantissime le proposte questa estate in altipiano, escursioni, mercatini, cibo, i concerti di Gabbani e musica classica, aperitivo con autori famosi. C'è molto per divertirsi ad Asiago fino al 31 agosto.

Mercoledì 29 luglio

Ore 9.30 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Green Walking Emotion, Forest Bathing, passeggiata emozionale. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 9.30 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Pic-trek-nic tra boschi e malghe. Escursione con pausa pranzo in Rifugio o pic nic in autonomia. Iscrizioni presso lo IAT 0424 462221 entro il giorno prima

Ore 19.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Melodie in Malga: Cantastorie Ezio Pesavento Squinz e Giovani Musicisti Altopianesi . Iscrizioni presso lo IAT 0424 462221 entro il giorno prima



Giovedì 30 luglio

Ore 8.45 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Escursione ad alta quota. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 340.7347864 o info@guidealtopiano.com

Ore 10.30 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Laboratorio in natura, Impronte di uomni e animali. Età 6+ . Iscrizioni presso lo IAT 0424 462221 entro il giorno prima

Ore 15.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Escursione con il Guardiacaccia. - Bosco dea Ciesa - Iscrizioni presso lo IAT 0424 462221 entro il giorno prima

Ore 16.30 Museo Le Carceri

“Sperimentiamo acrilico e collage su tela”, laboratorio didattico per bambini dai 4 ai 12 anni. Iscrizioni presso il museo 0424600255 entro il giorno prima

Ore 21.00 Duomo San Matteo

Concerto dell'Ensemble Il Teatro Armonico, direttore Margherita Dalla Vecchia "Or tu che vai per via" Madrigali e Oratori di G.F. Anerio e G. Carissimi



Venerdì 31 luglio

Ore 9.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Giro delle Malghe in e-bike". PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRECEDENTE AL NUMERO 346.2379118 o info@asiagoguide.com

Ore 10.30 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Rustico Bertigo: Fiaba e laboratorio Animali o Animani? una montagna Animata Età 5+. Iscrizioni presso lo IAT 0424 462221 entro il giorno prima

Ore 15.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Escursione e visita in Fattoria Didattica: tra erbe, api e fiori. Iscrizioni presso lo IAT 0424 462221 entro il giorno prima

Ore 17.30 Piazza Duomo

Aperitivo con l’Autore Luca Bianchini e presentazione del libro “Baci da Polignano”. In collaborazione con la Libreria Giunti al Punto. Prenotazione posti a sedere presso lo IAT. In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro Millepini

Ore 21.00 Chiesa di San Rocco

Associazione Giovani Musicisti Altopianesi Recital pianista Nicole Rigoni. Massimo 50 posti a sedere. Prenotazione obbligatoria presso lo IAT.

Agosto 2020

RASSEGNA “APERITIVO CON L’AUTORE” - ASIAGO -ESTATE 2020

• Sabato 25 Luglio ore 17:00 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

DON LUIGI CIOTTI presenta “L’AMORE NON BASTA”

• Venerdì 31 Luglio ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

LUCA BIANCHINI presenta “ BACI DA POLIGNANO”

• Lunedì 3 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

Yuri Sterrore GORDON presenta “LEZIONI D’AMORE”

• Martedì 4 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

CARLO COTTARELLI presenta “PACHIDERMI E PAPPAGALLI”

• Mercoledì 5 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

BASILIO DI MARTINO presenta “ORTIGARA - IL FRONTE NEL CIELO”

• Venerdì 7 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

LORIS GIURIATTI presenta “L’ANGELO DEL GRAPPA”

• Sabato 8 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

DON MARCO POZZA presenta “I GABBIANI E LA RONDINE – La Via Lucis di Papa Francesco”

• Lunedì 10 Agosto ore 17:30 Piazza II Risorgimento

CLAUDIO RONCO presenta “IL CONNETTIVISTA”

• Venerdì 14 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

MARIO GIORDANO presenta “SCIACALLI – VIRUS, SALUTE E SOLDI”

• Lunedì 17 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

ROMINA CASAGRANDE presenta “I BAMBINI DI SVEVIA”

• Martedì 18 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

ENRICO GALIANO presenta “DORMI STANOTTE SUL MIO CUORE”

• Mercoledì 19 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

SARA RATTARO presenta “LA GIUSTA DISTANZA”

• Giovedì 20 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

MAGDI CRISTIANO ALLAM presenta “STOP ISLAM”

• Martedì 25 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

CRISTIANA PEDERSOLI presenta “ BUD – UN GIGANTE PER PAPA’”

• Mercoledì 26 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

ALICE BASSO presenta “IL MORSO DELLA VIPERA”

• Giovedì 27 Agosto ore 18:00 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

CARLO CALENDA presenta “ I MOSTRI E COME SCONFIGGERLI”

• Venerdì 28 Agosto ore 17:30 Piazza Carli (Piazzale del Duomo)

MASSIMO CACCIARI presenta “IL LAVORO DELLO SPIRITO”

Roana al Fresco

Dal 30 luglio al 30 agosto 2020, dalle 11:00 alle 24:00, presso un’area verde situata vicino alla P.zza Santa Giustina si terrà “Fresco“.

Si tratta di un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Roana, che nasce con la volontà di valorizzare il territorio tanto nei prodotti e nella produzione artistica quanto nell’ospitalità e bellezza dello stesso.

Fresco è uno spazio multifunzionale dove, famiglie e giovani, possono venire per rilassarsi, bere e mangiare qualcosa e, perché no, acquistare qualche prodotto tipico nelle molte bancarelle presenti tutti i giorni.

Uno spazio food attrezzato con una vera e propria cucina e quasi 300 posti a sedere, offrirà tutti i giorni piatti gourmet in versione street ma anche ghiotti panini e specialità da consumare ammirando il panorama e godendosi della buona musica di sottofondo.

ASIAGO LIVE

Dal 10 al 13 agosto vi aspettano tre serate indimenticabili. In Piazza Carli, tre grandi eventi con i big della scena italiana e un prestigioso progetto sinfonico, ovvero Francesco Gabbani (10 agosto), i Nomadi (12 agosto) e il Galà della Lirica con l’Orchestra Ritmico Sinfonica e Coro Lirico Opera House diretti dal maestro Diego Basso.

ASIAGOFESTIVAL 2020

Affascinanti universi sonori di grande suggestione ritmica e timbrica Giunto alla 54 edizione, Asiagofestival alza il sipario dal 9 al 15 agosto.Torna l'atteso appuntamento con la musica ritmica e timbrica dell’altipiano asiaghese, istituito dalla famiglia Brazzale.

L'originalità della proposta musicale è subito evidente dai primi due concerti, che vedono come protagonisti il vibrafono e la marimba, due straordinarie percussioni in grado di condurre l'ascoltatore in universi sonori di grande suggestione ritmica e timbrica. Al vibrafono si esibirà Andrei Pushkarev, alla marimba Pavel Beliaev: tra i percussionisti più stimati a livello mondiale nei rispettivi strumenti, sono accomunati da una lunghissima collaborazione con la leggendaria "Kremerata Baltica", l'orchestra fondata nel 1997 dallo straordinario violinista Gidon Kremer, con il quale si sono entrambi esibiti in tutto il mondo.

Per info e prenotazioni agli eventi:

- IAT Asiago 0424 462221