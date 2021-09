Arturo Ferrarin e l'aviazione nel cinema

Tre incontri gratuiti presso l’Auditorium Città di Thiene "Fonato" in via Carlo Del Prete, rivolti alla cittadinanza, ad approfondimento sia della figura di Ferrarin sia del mondo dell'aviazione, così come sono stati rappresentati dal cinema.

A cura dell'esperto studioso MATTIA BERALDO laureato in Storia e Critica del Cinema con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla figura femminile nel cinema italiano degli anni Trenta e Quaranta.

Martedì 21 settembre 2021 ore 20.30: FERRARIN, OPERATORE CINEMATOGRAFICO DELL'UNIVERSO.

Martedì 28 settembre 2021 ore 20.30: CINEMA ITALIANO E AVIAZIONE: TRA PROPAGANDA E GUERRA.

Martedì 5 ottobre 2021 ore 20.30: RITRATTI DI AVIATRICI NEL CINEMA.

Posti limitati, prenotazione consigliata: https://bit.ly/3zS44Iy

Altre info al link https://tinyurl.com/zh26m6uh

