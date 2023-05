Indirizzo non disponibile

L’Associazione Regionale Apicoltori del Veneto propone "APINPIAZZA A BASSANO, due giorni per conoscere il mondo di questi meravigliosi insetti.

Il 20 maggio, si celebra in tutto il mondo la giornata delle api, istituita nel 2017 dall'Assemblea Generale dell’Onu per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile e al mantenimento della biodiversità.

Un tema, questo, particolarmente caro a Bassano che da oltre un anno ha avviato una serie di azioni dedicate proprio al mondo delle api: dall'installazione di arnie sul Monte Crocetta all'organizzazione di corsi di sensibilizzazione, dalla piantumazione di essenze arboree che incentivano l'attività di questi insetti fino alla creazione di un apiario didattico all’Urban center di via Porto di Brenta.

Programma

Sabato 20 maggio 2023 - dalle ore 16:00: lezioni al pubblico di apididattica

dalle 16.00 alle 19.00: Apingioco - lavoretti a tema sulle api

Domenica 21 maggio 2023

dalle ore 10:00: lezioni al pubblico di apididattica;

alle ore 11:00: consegna dei diplomi ai neo apicoltori partecipanti al “Corso base di Apicoltura 2022” tenutosi a Bassano del Grappa;

ApinPiazza a Bassano si tiene in Piazza Libertà.

Evento organizzato in occasione della GIORNATA MONDIALE DELLE API 20 MAGGIO 2023