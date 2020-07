Aperigran la domenica: musica, cibo, drink

Una domenica sera nel verde con drink estivi e bella musica per rilassarsi e stare al fresco bere e mangiare le specialità della casa.

Nello splendido e accogliente giardino dell'Agriturismo El Gran a Villaverla, potrete trovare varie situazioni:

- Una zona DRINK & FOOD con i migliori prodotti della zona e specialità della casa

- Una zona RELAX dove potervi rilassare e sorseggiare il vostro drink in totale calma e armonia con la natura

- Una zona DANCE (dalle 20.00 in poi) dove potervi divertire ballando e cantando le migliori Hit del momento e degli ultimi anni

APERINGRAN INGRESSO GRATUITO

Dal 19 Luglio tutte le Domeniche dalle 17.00 alle 00.00

LINE UP:

17.00 Chill & Soft Music

20.00 Radio Hits by PROJECT 97

22.00 SPECIAL GUEST DJ

Agriturismo El Gran

Dal 1996 la famiglia Spiller, con passione e voglia di migliorarsi, continua ad offrirvi la miglior qualità dei prodotti provenienti dalla propria azienda agricola, dalle verdure coltivate in modo naturale alle carni prodotte da animali allevati all’aperto, per garantirvi la bontà e la genuinità dei nostri cibi.

Ogni piatto è un piccolo ritorno al passato, alla semplicità e ai sapori che avvolgevano le tavole dei contadini di una volta.

Una splendida casa colonica originaria del ‘800, si trovava censita già nel catasto napoleonico, è gestita dal 1930 dalla famiglia Spiller.

In quelle che una volta erano le barchesse e la stalla si trova oggi un meraviglioso porticato dov’è possibile pranzare all’aperto sotto grandi capriate e travi a vista affacciati al verde del nostro giardino.

Le principali colture sono rappresentate da campi di prato, erba medica e Mais Marano, ottimo per la polenta (fiore all’occhiello dell’azienda), piante da frutto di ogni varietà e verdure di stagione coltivate con metodi naturali.

Vengono inoltre allevate sorane, maiali allo stato semibrado, animali da bassa corte come polli, faraone, anatre, oche e pavoni.

All’interno dell’azienda stessa è possibile ammirare il museo della civiltà contadina per scoprire la realtà della vita rurale ormai dimenticata.

La nostra azienda è situata tra la zona delle risorgive del bosco di Novoledo, area di notevole interesse naturalistico, dotata del bacino idrico più grande d’Europa.

La fauna e la flora che si trovano sono uniche in tutto il vicentino mentre la natura offre l’occasione per una serie di passeggiate in un contesto di percorsi e di sentieri molto suggestivi.

INFOLINE

Chiamando o scrivendo su WhatsApp:

Filippo: 3482288569

Laura: 3482984621

Prenota il tuo tavolo riservato!

INGRESSO RISERVATO AD UN PUBBLICO MAGGIORENNE!

Agriturismo El Gran

Villaverla - Via Roma, 66 - Vicenza