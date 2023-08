Antica Sagra "Peschiera dei Muzzi" con grande stand gastronomico

Prezzo non disponibile

Serate musicali e danzanti, luna park, gara di motocross, area giovani e fornitissimo stand enogastronomico. Da giovedì 17 a domenica 20 agosto, e da venerdì 25 a domenica 27 agosto 2023 si svolgerà l'Antica Sagra "Peschiera dei Muzzi" a Sovizzo in località Peschiera dei Muzzi, una festa con intrattenimenti musicali con orchestre e dj set e ricco stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Specialità culinarie venete: bigoli all'arna e con il ragù; lasagne al tartufo berico; musso con polenta; trippe; "sparagogna"; grigliate miste di carne; "luganeghe". Non mancheranno vini tipici alla mescita, birre artigianali alla spina e bevande varie. Presenti due aree per gli spettacoli musicali: l'Area Giovani con l'Happy Hour Spritz e l'Area Liscio.

ANTICA SAGRA DI PESCHIERA DEI MUZZI PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

25/08/2023 ore 19.00 Area Giovani Happy Hour con SANDRI EMME

ore 21.30 Area Giovani MEMORIES Dance Music Trip

26/08/2023 dalle ore 13.30 Prove Libere MOTOCROSS

ore 19.00 Area Giovani Happy Hour con SANDRI EMME

ore 21.30 Area Giovani DISCO INFERNO

27/08/2023 ore 9.00 Benedizione di tutte le moto

dalle ore 8.00 GARA DI MOTOCROSS in memoria di Mino Picco per le categorie minicross femminile e adulti

ore 19.00 Area Giovani Happy Hour con SANDRI EMME

ore 21.30 Area Giovani DJ MATTARA Schiuma Party RADIO WOW EXPERIENCE

ore 0.00 Spettacolo Pirotecnico