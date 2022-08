Andar per malghe, sabato giro enogastronomico in Marcesina

Sabato 20 Agosto la Pro Loco Enego, in collaborazione con le malghe del territorio, organizza una seconda giornata di porte aperte per scoprire i sapori della malga, i loro animali, i pascoli e i ritmi della vita di montagna degustando un buon calice di vino o di birra e assaporando i piatti tipici.

L’accesso alle malghe rimarrà comunque garantito anche ai non partecipanti.

Programma

1° Lotto Valmaron / Malga Sette Caliere

> Polenta, tosella e cotechino <

In giornata: Giri in carrozza e pony (a pagamento)

In giornata: Degustazione di yogurt (produzione

propria)

10.00: Dimostrazione di come si faceva un tempo il

burro

14.00: Tour della malga e dei suoi pascoli

16.45: Dimostrazione di recupero del bestiame con i

border collie e mungitura a mano

Birrificio “Il Birrone” • Castelnovo (VI)

3° Lotto Valmaron

> Polenta, funghi, sopressa e formaggio <

In giornata: Spettacolo di carving (sculture con la

motosega) e giochi

In giornata: Presenza di cani da ricerca e

dimostrazione durante la giornata

Birrificio “Kunken” • Lusiana / Conco (VI)

2° Lotto Marcesina

> “Piatto freddo di Marcesina <

Birrificio “The Ugly Sheep” • Schio (VI)

5° Lotto Marcesina > Polenta, sopressa e pane casalino <

Degustazione a cura della pro loco di Enego

Marcesina di Sopra

> Panini “onti” <

Birra PreAlpi di F.lli Cappellari • Treschè Conca di

Roana (VI)

Potrai acquistare presso il Rifugio Valmaron il Ticket da 55,00 Euro che comprende: Kit Gadget, Degustazione di 5 Piatti, Degustazione di 5 Calici e da lì potrai iniziare il tuo Tour.

Oppure potrai acquistare presso la Prima Malga il Ticket da 15:00 Euro che comprende: Kit Gadget, Degustazione di 1 Piatto, Degustazione di 1 Calice e dalla Seconda Malga pagherai 12 Euro;

Iniziando così il tuo tour delle malghe degustando i vini e le birre proposte dalle cantine e dai birrifici ospitati.

Potrai muoverti autonomamente oppure usufruire di escursioni a piedi guidate o approfittare per noleggiare una e-bike.

Perfetto per gruppi di amici, l’evento è anche una golosa opportunità per le famiglie che hanno piacere di immergersi nel verde dell’Altopiano alla scoperta di profumi e tradizioni.

Per informazioni: 350 0230698