Altopiano food festival a Gallio: il meglio dello street food

Le splendide ed originali “CUCINE MOBILI” ritornano a colorare la bellissima Piazza principale di Gallio. Questo evento itinerante dello street food è molto atteso in Altopiano e attira tanti turisti. A Gallio ci sararanno 15 truck che con una selezione di cibi provenienti da tutto il mondo (Messico, U.S.A., Thailandia, ecc.) o tipiche specialità regionali italiane (Sicilia, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Liguria, ecc.). La manifestazione porta nelle piazze i colori ed i sapori del miglior cibo da strada dolce e salato “in movimento” creando un connubio virtuoso fra le pietanze più golose e tanto divertimento.

Da che mondo è mondo, Cibo e Divertimento sono simbolo della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all’aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti. mezzi servono delizioso cibo siciliano, veneto ed emiliano, pizza e fritti, prodotti a kilometro zero, hamburger di tutti i tipi, hot dog e nachos, centrifugati o macedonie e sushi, dolci granite e cannoli, salumi toscani e specialità pugliesi, senza dimenticare proposte per celiaci, vegani e vegetariani, e addirittura per gli amici a quattro zampe.

ALTOPIANO FOOD FESTIVAL - Food truck a Gallio con il meglio dello street food

Le splendide ed originali "CUCINE MOBILI" ritornano a colorare la bellissima Piazza principale di Gallio, nel secondo weekend di Agosto: 7-8-9 Agosto 2020 con i loro gustosissimi piatti dalle varie regioni italiane e non. Un'esplosione di colori e di sapori per un weekend all'insegna del cibo da strada di qualità!

Tra le proposte culinarie dei simpaticissimi camioncini troverete i fritti e le olive all'ascolana, gli arrosticini abruzzesi, la tigellona modenese, la frittura di pesce e il fish&chips, il gnoccofritto romagnolo, la pinsa e i panzerotti romani, gli hamburger e i piatti tipici della cucina messicana come il burritoburger e i tacos con tortillas chips giusto per dare un tocco di internazionalità.

Oltre a queste arriveranno altre prelibatezze gastronomiche a grande “sorpresa” e tanta buona birra da gustare ghiacciata.

Un altro week end di “CIBO E BIRRA” alla portata di tutti, accompagnato da spettacoli, balli e musica live e Dj Set per divertirsi tutti insieme, finalmente in compagnia.

ORARI DELLE CUCINE

- Venerdì —> dalle 18,00 alle 24,00

- Sabato —> dalle 11,00 alle 24,00

- Domenica —> dalle 11,00 alle 22,00

PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO:

- VENERDI’ 7

Ore 18,00 - 20.00 / DJ SET

Ore 20,00 - 22.00 / Concerto Live

Ore 22,00 - 24.00 / DJ SET



- SABATO 8

Ore 18,00 - 20.00 / DJ SET

Ore 20,00 - 22.00 / Concerto Live

Ore 22,00 - 24.00 / DJ SET



- DOMENICA 9

Ore 18,00 - 20.00 / DJ SET

Ore 20,00 - 22.00 / Concerto Live

Ore 22,00 - 23.00 / DJ SET