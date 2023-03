Altar Knotto: escursione tra natura e leggende

Piacevole escursione sull’Altopiano dei Sette Comuni che ci porterà fino alla particolare formazione rocciosa dell’Altar Knotto.

Natura, storia e leggende ci faranno compagnia lungo un percorso che offre bellissimi scorci e panorami.

L’ambiente, particolare per la favorevole esposizione verso sud, ci farà già assaporare l’aria della primavera.

Domenica 2 aprile 2023, Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni.

RITROVO: ore 8:45 al parcheggio della Chiesa di Rotzo.

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Parcheggio chiesa di Rotzo, Via Roma, 72, 36010 Rotzo, VI.

https://goo.gl/maps/UVXPL7VCTKZasAsn6

DISLIVELLO: 55 m.

DIFFICOLTA': *** medio.

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO: al sacco.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking alte sopra la caviglia, zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua o thermos di the caldo, cappello o bandana.

PARTECIPAZIONE:

Adesioni entro le ore 18:00 del giorno prima o FINO AD ESAURIMENTO POSTI (posti limitati).

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

COSTO:

Il costo totale dell'escursione all'Altar Knotto è di 25€ a persona.

Escursione non consigliata per ragazzi under 16.

LA GUIDA:

- International Mountain Leader-

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto -