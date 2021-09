Alice oltre le meraviglie con Piergiorgio Odifreddi e Marta Dalla Via

Cosa accade quando il mondo del teatro incontra quello della matematica? Lo scopriremo Venerdì 3 settembre alle 21, quando sul palco del Castello degli Ezzelini Tito Gobbi, saliranno Marta Dalla Via, attrice, drammaturga e regista e Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico, per portare in scena, in Prima Nazionale, Alice oltre le meravglie.



Un curioso parallelismo unisce teatro, matematica e let¬teratura, in questa speciale Alice, messa in scena da Piergiorgio Odifreddi e Marta Dalla Via. A partire dal rifiuto di molti di approcciare il teatro o la matematica (o entrambi) perché percepiti come oscuri, difficili o noiosi, i due artisti vanno alla ricerca di qualcosa, o qualcuno, che invece piace a tutti: Alice nel paese delle meraviglie, ad esempio, piace a tutti.

Piace persino a chi non l’ha mai letto e molti si stupiscono nell’apprendere che il suo autore, Lewis Carroll, che per altro è uno pseudonimo, fosse un reverendo e un logico-matematico.



In questa riscrittura del celebre romanzo, quindi, fatta di humor scientifico e logica fantastica, teatro e matematica diventano un gioco: Piergiorgio Odifreddi e Marta Dalla Via accompagnano gli spettatori alla scoperta di strutture numeriche e linguisti¬che che sono l’anima dell’opera di Carroll, ma anche di mondi fisici alternativi, in caduta libera verso il centro della terra, o ammazzando il tempo e fermandolo all’ora del tè. Un viaggio immaginifico, fatto di filastrocche, anagrammi e misteri, per rimanerne aggrovigliati e contenti, ebbri di teatro e, sorprendentemente, di matematica.

Un viaggio guidato da una consapevolezza: la matematica, come il teatro, è esperienza di incertezza e serve pazienza per scorgerne la bellezza. E a volte, nella noia apparente, si nascondono le sorprese: se Alice si fosse appassionata al li¬bro di storia che stava studiando, non sarebbe mai “caduta’’ nel sogno che l’ha portata nel Paese delle Meraviglie, con i suoi personaggi anticonvenzionali.





In caso di maltempo lo spettacolo verrà allestito alla Sala Da Ponte.Info e prenotazioni Biglietteria del Festival tel. 0424 524214