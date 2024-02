Alice in Wonderland: in scena 30 ballerini acrobati, uno spettacolo unico al mondo

Intero: 32,00 euro Over 65: 26,00 euro Under 30: 16,00 euro

Al Teatro Comunale di Vicenza domenica 3 marzo alle ore 17.00 va in scena Alice in Wonderland.

Uno spettacolo unico al mondo, sofisticato ed elegante. Trenta atleti, acrobati e ballerini internazionali racconteranno attraverso la più innovativa delle arti circensi la fiaba di Alice nel mondo delle meraviglie, intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza, in un’atmosfera fiabesca grazie alle musiche e alle impressionanti proiezioni 3D di scenari onirici. Una favola strabiliante, per tutte le età.

CIRCUS THEATRE ELYSIUM

Con un cast di 30 ballerini-acrobati la Compagnia esalta il racconto originario di Lewis Carrol con scelte scenotecniche avveniristiche: Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D.

La storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore con Alice che si innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.

Durata: 80 minuti

Biglietti: Intero: 32,00 euro, Over 65: 26,00 euro, Under 30: 16,00 euro