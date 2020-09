Alessandro Cecchi Paone presenta la monografia su Mirko Vucetich, autore della partita a scacchi

Alla scoperta di Mirko Vucetich. La Partita a Scacchi rivive in una monografia che sarà presentata il sabato 3 ottobre a Marostica



La Macchina del Tempo arriva in Veneto con un evento organizzato dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica Volsbank e promosso dall'associazione culturale Italia Liberty.



Presso la Sala del Buongoverno, sede della Banca Popolare in Corso Mazzini 84, con il patrocinio del Ministero per i Beni Culturali MiBACT, avrà luogo la presentazione della monografia, dal titolo “Mario Mirko Vucetich (1898-1975). Architettura, scultura, pittura, disegno”, a cura di Andrea Speziali (massimo esperto dell'arte Liberty sul Paese; critico d’arte; curatore di molteplici mostre e pubblicazioni in campo artistico di rilievo nazionale) pubblicata da Silvana editoriale ad agosto 2020.



Conduce la serata il divulgatore scientifico, scrittore e giornalista Alessandro Cecchi Paone con interveti dell'autore Andrea Speziali e del Presidente della Fondazione, Roberto Xausa il quale approfondità il tema della celebre "Partita a Scacchi", spettacolo folkloristico con personaggi viventi al quale si deve il successo della città di Marostica nota in tutto il mondo grazie all'opera del 1954 progettata da Mirko Vucetich.



Il volume accoglie il primo studio monografico dedicato a Mario Mirko Vucetich, un artista originale di grande versatilità, il cui nome, legato a grandi successi in vita, merita oggi di essere debitamente ricordato. Di origini dalmate e vicentino d’adozione, si è distinto come architetto, offrendo una personale interpretazione del gusto Liberty e Art Déco in diverse costruzioni come Villa Margherita al Lido di Venezia, Villa del Meloncello a Bologna, o l’innovativa Villa Antolini a Riccione. La sua esuberanza artistica ha dato ottime prove anche in campo scultoreo, accogliendo suggestioni dapprima simboliste poi legate alla poetica del Novecento, di cui offrono testimonianza Il Primo sonno visibile nei Giardini della Biennale e Il Commercio, esposto all’EUR. Dedito anche alla pittura e al disegno, ha partecipato in diverse edizioni alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma, ottenendo premi e riconoscimenti come ritrattista.



Personalità curiosa e poliedrica, Vucetich è stato inoltre poeta, traduttore, scenografo, regista e attore: uno dei suoi lasciti più conosciuti è la celebre Partita a Scacchi di Marostica, progettata nel 1954 con un grande apparato che l’ha resa il grande spettacolo di successo che è ancora oggi.



Il volume introdotto dai saggi di Vittorio Sgarbi e Giorgio Di Genova, è scandito in capitoli tematici, accoglie un ricco catalogo iconografico ed è completato da un regesto delle opere.



Il pubblico sarà allietato dalla proiezione di suggestive immagini d'epoca e l'esposizione di alcune sculture originali dell'artista.

