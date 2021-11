Al castello di Thiene è "tempo di natale", la mostra mercato dedicata alla maestria artigiana

Torna, il 13 e 14 Novembre, al Castello di Thiene, TEMPO DI NATALE, la mostra mercato, ispirata alle festività natalizie (ma non solo), dedicata alle eccellenze artigiane italiane. Una occasione unica per fare regali, piccoli o grandi, sapendo di supportare artigiani ed artisti del Made in Italy.



“Siamo felici di poter tornare ad ospitare questa meravigliosa iniziativa – sottolinea Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello di Thiene - per noi esserci oggi a presentare questo evento è un traguardo importante. Aver allestito il tutto, in questa specifica situazione, con un mese e mezzo di tempo, quando normalmente iniziavamo a pensarci sei mesi prima, è un ulteriore traguardo. Speriamo ora di poter ripartire con tutte le attività: il Castello di Thiene è visitabile ogni week-end ma, avendo proposte per tutti i target, vorremmo poter ritornare presto a fare gli eventi dedicati ai più piccoli; ad esempio, gli spettacoli interattivi”.



Alla conferenza stampa di presentazione di oggi è intervenuto il Sindaco di Thiene, Giovanni Casarotto che ha sottolineato come "TEMPO DI NATALE costituisce uno degli appuntamenti ormai classici per questo periodo dell'anno ed è un evento che coniuga amabilmente, con glamour e calore, l'artigianato, l'eleganza e il piacere di fare regali particolari e molto graditi. Ringrazio il Castello di Thiene per il lavoro di promozione della città ed auguro all'iniziativa il successo che merita".



Per l'Assessore all'Animazione del Centro e alla Cultura, Maria Gabriella Strinati: "l'evento apre il periodo natalizio a Thiene. Dopo la pausa forzata del 2020, quest'edizione ha il sapore di un ritorno molto desiderato alla quotidianità, anche se non del tutto identica a quella a cui eravamo abituati prima della pandemia. Saluto, dunque, con grande soddisfazione l'ottava edizione di TEMPO DI NATALE per quello che è, una manifestazione carica di attrazione e di suggestioni, grazie alla qualità e alla bellezza che vi si respira, e per quello che rappresenta, l'attesa del Natale con tutte le emozioni che lo rendono una ricorrenza speciale. Apprezzo il coinvolgimento della città e dei giovani all'iniziativa. Sicuramente l'invito che porgo a tutti è quello di venire a Thiene e vivere quest'esperienza unica".



La mostra-mercato anche per questa edizione gode della Direzione Artistica di Giovanna Poggi Marchesi: “con un mese di anticipo rispetto al Natale TEMPO DI NATALE rappresenta l’occasione di scegliere regali speciali, unici e dedicati. Gli artigiani presenti sono stati selezionati con cura con l'obiettivo di soddisfare le esigenze più particolari in più ambiti: la casa, la persona, la buona tavola e naturalmente l'albero di Natale. Con i loro manufatti questi artisti, perché dobbiamo chiamarli così, raggiungono Thiene presentando nuove tendenze e insoliti oggetti. Personalizzazione, carattere, originalità e attenzione all’ambiente sono le parole chiave che guidano ciò che si potrà vedere ed acquistare in questa mostra mercato”.



Partecipare a Tempo di Natale significa anche poter visitare il Castello sotto un nuova luce. Difatti la temporanea presenza degli espositori lascia in vista comunque i magnifici arredi e spazi del castello. Per chi volesse pranzare o fare uno spuntino in Castello ci sarà un Truck Food con varie specialità.



Inoltre:



- tramite i QR code siti nei vari punti di interesse storico-artistico della dimora il visitatore può scaricare nel proprio smartphone e ascoltare con i propri auricolari le preziose spiegazioni di ciò che vede e vivere passato e presente del Castello in un’unica esperienza.



- per un maggior rispetto dell’ambiente TEMPO DI NATALE 2021 è paperless;



- il biglietto giornaliero intero è ridotto a soli € 8.00 (contro i 10 usuali);



Per questo 2021 TEMPO DI NATALE gode del patrocinio del Comune di Thiene e della Pedemontana Veneta.



INFO:

sabato 13 novembre 2020 dalle 10 alle 19;

domenica 14 novembre dalle 10 alle 18.30;



Luogo della mostra: CASTELLO DI THIENE, C.so Garidaldi 2, 36016 THIENE VI.

Biglietto d’ingresso intero: €8,00 dai 12 anni

Biglietto di cortesia €0,50 per i residenti di Thiene con CARTA ’60 e dai 6 ai 11 anni.



L'evento si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. E' obbligatorio indossare la mascherina negli spazi chiusi, igienizzazione delle mani all'ingresso, mantenere la distanza di almeno 1m. I visitatori verranno sottoposti al controllo del Green Pass.



L’ingresso ai cani nelle sale del castello è consentito ma solo se nel trasportino.