Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza, il percorso

L'Adunata Nazionale degli Alpini è uno degli eventi più importanti per la comunità alpina italiana, un raduno che si svolge ogni anno in una città italiana diversa e che richiama migliaia di partecipanti da tutto il Paese.

Sarà Vicenza, da venerdì 10 a domenica 12 maggio 2024, ad ospitare la 95ª Adunata nazionale a maggio 2024. La città è stata la più votata dal Consiglio Direttivo Nazionale ANA. L’Adunata ritornerà a Vicenza per la seconda volta, dopo il 1991.

Percorso

Il percorso rievocherà l'adunatata del 1991 è stato definito. Il serpentone partirà da viale Verona, poi proseguirà su viale Milano e girerà su viale Roma all'altezza del rondò con il monumento. La tribuna sarà allestita verso l'esedra e il quartier generale sorgerà al Moresco. Dopo la sfilata, la maggior parte degli alpini si dirigerà verso San Felice, viale Milano e Mazzini. Inoltre, Piazza dei Signori avrà un ruolo importante nell'evento, con l'arrivo della bandiera di guerra il venerdì, normale attività della manifestazione il sabato e il passaggio della stecca tra le sezioni di Vicenza e della sezione organizzatrice dell'adunata 2025 la domenica. Il coordinatore Marchiori sottolinea che il percorso scelto è adatto per la lunghezza e per le esigenze di tutti i partecipanti, tenendo conto che alcuni potrebbero avere difficoltà a muoversi.

Logistica

Attese in città circa 400.000 persone nei 4 giorni della manifestazione. Sono state individuate diverse opzioni per il pernottamento di queste persone, tra cui strutture alberghiere, bed and breakfast, parrocchie e campi sportivi in cui gli alpini potranno allestire accampamenti.

Sono stati individuati alcuni luoghi chiave per ospitare gli ospiti, come il Parco della Pace, che si spera possa diventare una sorta di seconda Vicenza, offrendo alloggi per alpini, camper, tende e punti ristoro. Il complesso fieristico potrebbe essere utilizzato come dormitorio e area comune, anche se la richiesta ufficiale non è stata ancora presentata. Inoltre, l'area del foro boario è stata identificata come snodo logistico e per i bus.

È stato menzionato un pre-accordo con Svt per il potenziamento del servizio di trasporto lungo tre direttrici principali, collegando i tre "hub" della Fiera, Parco della Pace e foro boario. È stata anche avanzata una richiesta alle ferrovie per treni speciali e la possibilità di utilizzare un binario merci come trasporto passeggeri per collegare la fiera con il centro.

Sono state esaminate aree verdi, palestre e strutture con servizi preesistenti che possano accogliere le persone per più di un giorno. Sono state identificate aree verdi e strutture idonee che coprono complessivamente oltre 183.000 metri quadrati, con la possibilità di ricavare quasi 21.000 posti letto.