Adesso che sei qui, Maria Pia Veladiano presenta il suo libro sull'Alzheimer

Apertura dei festeggiamenti insieme alle associazioni e alcune realtà del territorio e, a seguire, “Adesso che sei qui”.

In programma il 30/09/2022, presso Cooperativa Margherita a Sandrigo.



Conversazione sull’abitare il tempo presente ed il “fronteggiare questo ospite ineludibile, il «signor Alzheimer», senza perdere mai l’allegria”.

In compagnia dell’autrice Maria Pia Veladiano che verrà intervistata per approfondire temi e situazioni, in occasione del mese dell’Alzheimer.



Sono invitati tutti i famigliari di persone anziane con fragilità!



Per l’occasione inoltre il *BarGherita sarà aperto!