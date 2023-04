A tavola con il Tarassaco di Conco: tutte le serate a tema

E’ tempo di tarassaco sulla montagna vicentina, in particolare a Conco, località diventata negli ultimi anni la patria gastronomica di questo straordinario prodotto della terra. Nel piccolo comune dell’Altopiano di Asiago, che conta poco più di duemila abitanti ed è situato a 800 metri di altitudine, c’è infatti il miglior clima per far crescere quest’erba spontanea, che qui si presenta particolarmente tenera e delicata, dal sapore amarognolo che sconfina verso il dolce.

Insomma, un prodotto tutto da assaggiare, soprattutto perché ha dato vita ad una tradizione culinaria che vede il Tarassaco di Conco proposto dall’antipasto al dessert, come stuzzicheria da aperitivo e persino nei dolci.

Per provarlo il momento migliore è proprio questo: torna ora l’appuntamento con “A tavola con il Tarassaco di Conco De.Co”, organizzato da Comune, Pro Conco e dai Ristoratori Confcommercio del territorio, grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Da aprile a fine maggio gli appassionati di una delle erbette più utilizzate in cucina, ovvero il tarassaco, possono scoprirlo in ogni sua declinazione gastronomica.

Programma

Il nutrito programma della rassegna prevede nei mesi di Aprile e Maggio: aperitivi, pranzi e serate gastronomiche, passeggiate, mercatini, incontri culinari, letture e laboratori creativi, esposizioni artistiche e, se ancora non bastasse, degustazioni, dolci e preparazioni al Tarassaco.

A TAVOLA CON IL TARASSACO DI CONCO

Serata gastronomica venerdì 21 aprile 2023 Trattoria Fontanella - Lusiana

Trattoria Fontanella - Lusiana Pranzo gastronomico domenica 23 aprile 2023 Macelleria Conco di Antolini Eleonora - Lusiana

Macelleria Conco di Antolini Eleonora - Lusiana Serata gastronomica venerdì 28 aprile 2023 Ristorante Milleluci - Conco

Ristorante Milleluci - Conco Serata gastronomica sabato 29 aprile 2023 Ristorante Campomezzavia - Asiago

Ristorante Campomezzavia - Asiago Spritz Tarassaco sabato 29 aprile 2023 Bar Pasticceria Cortese - Conco

Bar Pasticceria Cortese - Conco Pranzo gastronomico domenica 30 aprile 2023 Macelleria da Renato Perin - Lusiana

Macelleria da Renato Perin - Lusiana Pranzo gastronomico - domenica 30 aprile 2023 Macelleria Conco di Antolini Eleonora - Lusiana

Macelleria Conco di Antolini Eleonora - Lusiana Spritz Tarassaco domenica 30 aprile 2023 Bar Pasticceria Cortese - Conco

Bar Pasticceria Cortese - Conco Serata gastronomica lunedì 1 maggio 2023 Lebele Pizzeria e Ristorante - Conco

Lebele Pizzeria e Ristorante - Conco Spritz Tarassaco lunedì 1 maggio 2023 Bar Pasticceria Cortese - Conco

Bar Pasticceria Cortese - Conco Piatti e menu a base di Tarassaco venerdì 5 maggio 2023 Trattoria Pizzeria Locanda Alla Rosa - Lusiana

Trattoria Pizzeria Locanda Alla Rosa - Lusiana Serata gastronomica sabato 6 maggio 2023 Trattoria Al Tornante - Conco

Trattoria Al Tornante - Conco Serata gastronomica sabato 6 maggio 2023 Ristorante Campomezzavia - Asiago

Ristorante Campomezzavia - Asiago Serata gastronomica venerdì 19 maggio 2023 Trattoria Fontanella Lusiana

I menu completi delle varie serate su www.ristoratoridivicenza.it