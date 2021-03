A pranzo con la poesia: menù degustazione

Vuoi scoprire il sapore della poesia? Vieni a tavola con la poetessa logico matematica Annamaria Ghirardello e assapora il nostro menù accompagnato dai versi e dalle rime delle poesie di Annamaria.

DOMENICA 7 MARZO ORE 12,30

Il Verde Menù della Poesia sarà composto da:

l'antipasto:

- crema crudista di avocado e cavolo nero con anacardi

il primo piatto

- risotto con crema di piselli e granella di polline

il piatto unico:

- arrosto saporito al forno di verza alla vinaigrette con polenta di canapa

il dessert

- crema al pistacchio e ganache di cioccolato con sfoglia alla cannella

E per portarti a casa un pezzettino di questo insolito momento conviviale, ad ogni tavolo regaleremo una copia del suo libro "L'Azienda Divina", un vero racconto di vita sotto forma di versi e rime.

La quota di partecipazione per ogni persona, comprendente le ricette sopra elencate (inclusi coperto e servizio, acqua ml 500, caffè), una copia per tavolo/prenotazione del libro citato è pari a € 35 (restano esclusi vini, birre e liquori in genere).

Viste tutte le disposizioni per la messa in sicurezza, i tavoli a disposizione sono veramente limitati: decidi in fretta!

Regina & Andrea Ristorante La Luce, Bressanvido

0444.660838 (trasferimento sempre attivo - se non ci trovi in pausa pranzo, ti chiamiamo noi dopo le 14 -)