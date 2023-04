A lume di candela con cena a Malga Cimo

Seguendo le tracce degli animali selvatici ci inoltriamo tra i pascoli ed i boschi di faggio e abete di Rubbio.

Da qui avremo l’occasione di ammirare un tramonto spettacolare con suggestivi panorami che spaziano dalle Alpi alla Laguna di Venezia.

Sabato 22 aprile 2023 dalle 18.30 alle 22.30

Passeggiata guidata naturalistica al tramonto, cena tipica a Malga Cimo e ritorno a lume di Candela

META: i boschi ed i pascoli di Rubbio - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Al calare del buio, la calorosa accoglienza di Malga Cimo ci permette di gustare una cena tipica:

Aperitivo con stuzzichini,

tagliere affettati e formaggi con bruschetta al lardo e ricotta affumicata,

polenta con fonduta, verdure grigliate, fagioli in salsa.

Dolce

- caffè

- digestivo

Il ritorno a lume di candela farà rivivere l'esperienza delle genti passate, un ricordo che porterete per sempre con voi!



DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, cappellino.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata con ritorno a lume di candela . 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

COSTO DELLA CENA: 20€ a persona. Indicare eventuali intolleranze alimentari al momento della prenotazione.

RITROVO: ore 18.30 a Rubbio (comune di Conco-Lusiana) | le indicazioni sul punto di ritrovo preciso verranno comunicate via messaggio.

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com