50 anni per non dimenticare: festa a Laghi

Sabato 29 e Domenica 30 Aprile 2023, si terrà, a Laghi, 50° Gruppo Alpini di Laghi - 50 anni per non dimenticare.

50 anni di solidarietà, di aiuto alla comunità, di condivisione di valori.

Programma

Sabato 29 Aprile

Ore 16:30 spettacolo teatrale "Dalla cima alla valle... fra chi lascia e chi riceve", a cura della Compagnia dell'Angelo di Montegalda, ispirato alla storia di Laghi, ai suoi profughi di guerra e liberamente tratto dal diario di don Giuseppe Mutterle.

A seguire possibilità di cenare presso il capannone allestito nella piazza del Municipio.

Domenica 30 Aprile

Ore 9:30 Ammassamento al parcheggio presso il lago.

Ore 10:00 sfilata per la via principale del paese.

A seguire alzabandiera e onore ai caduti al Monumento in piazza a Laghi.

Ore 10:45 Santa Messa animata dal Coro "Amici Miei" di Montegalda e dal "Coro A.N.A." di Lumignano.

A seguire rinnovo dei gemellaggi con i Gruppi Alpini di Isola del Gran Sasso e Sarcedo e allocuzioni delle autorità presenti.

Ore 12:30 pranzo presso il capannone allestito in Piazza del Municipio.

Prenotazioni entro il 20 Aprile al n. 338 3741182.