Mercatino dei sapori e tradizioni a Piovene Rocchette

La Pro Loco di Piovene Rocchette (VI) in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Giovedì 06 Gennaio 2022 a Piovene Rocchette (VI), all'interno dei Giardini di Piazzale della Vittoria dalle ore 09:00 alle ore 19:00, il "3° Mercatino dei Sapori e Tradizioni", in cui si potrà trovare un'ampia area dedicata ai Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food che proporranno prelibate Ricette legate al Territorio di provenienza.

Sarà presente inoltre il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della Manifestazione prevede il Processo alla Befana con a seguire "el Rogo dela Vecia". Inoltre ci saranno Degustazioni, Animazioni per Bambini e Adulti e i Negozi saranno Aperti.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286



https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi