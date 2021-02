Flashmob digitale per dire no alla violenza sulle donne

Quest'anno il nostro Flashmob per dire NO alla VIOLENZA sulle DONNE, sarà completamente digitale.

Se vuoi unirti a noi clicca su questo link

https://fb.watch/3zGQenBAS5/ ,

impara la coreografia seguendo il nostro istruttore, fa un video dove balli e inviacelo come messaggio nella nostra pagina facebook

https://www.facebook.com/JazzerciseVicenzaNord



Faremo un collage di tutti i video pervenuti che sarà poi caricato sui nostri social

Grida insieme a noi BASTA VIOLENZA