Caos dopo un controllo di polizia, magrebino si denuda e devasta la volante: arrestato

Nel cuore della notte di mercoledì, gli agenti della Squadra “Volanti” hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e indagato per lesioni personali e danneggiamento M.Y., 40enne cittadino magrebino, residente a Vicenza.

L'arrestato è scattato dopo un controllo intorno alle 4 di mercoledì. La Centrale operativa della Questura ha inviato un equipaggio delle volanti, all’uscita del casello autostradale di Vicenza Ovest, dove era stata individuata un'auto con a bordo tre persone, due uomini e una donna. Appena l’auto si è fermata, due dei tre passeggeri hanno tentato la fuga a piedi.

Gli agenti di polizia, con l’aiuto della seconda pattuglia, sono riusciti a bloccare la donna e il terzo passeggero. Quest’ultimo, palesemente alterato, si è denudato mostrando i genitali in forma di sfregio ai poliziotti. Riportato alla calma, si è rivestito ma ha tentato la fuga attraversando la tangenziale. Anche in questo caso gli agenti sono riusciti a contenerlo, anche se con molta difficoltà a causa dei calci e pugni che M.Y. sferrava per tentare di divincolarsi.

Il magrebino è stato quindi fatto salire nell’auto dei pattuglianti e portato in Questura, ma durante il tragitto, ha continuato a sferrare calci e pugni, rompeva il lunotto posteriore dell’auto di servizio e procurandosi dei tagli, nel tentativo di raccogliere i vetri.

Arrivati in questura, gli agenti hanno provveduto a fare intervenire il personale sanitario del Suem 118 per le medicazioni del caso, e al termine degli atti giudiziari è stato dichiarato in arresto. Processato per direttissima è stato condannato a 9 mesi di reclusione con sospensione della pena.