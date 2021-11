Ai domiciliari per furto con solo permesso d'uscita per lavoro viene trovato fuori zona

Un 46enne residente ad Arzignano è stato arrestato nel pomeriggio di sabato dopo aver violato i domiciliari.

L'uomo, da nove mesi si trovava ai domiciliari per un furto commesso nel Veronese nel 2017 e aveva il permesso di allontanarsi dalla propria abitazione solo per recarsi al lavoro nel Veronese. Lo scorso ottobre è stato però fermato nel Basso vicentino da una locale pattuglia dell’Arma senza una valida giustificazione e senza patente poiché in precedenza ritirata.

La violazione del provvedimento restrittivo ha quindi fatto scattare l'arresto. L’uomo è stato portato in carcere a Vicenza dove dovrà scontare una pena di 30 giorni.