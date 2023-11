Perseguita la compagna violando il divieto di avvicinamento: arrestato

Rende la vita impossibile alla ex nonostante sia gravato da un divieto di avvicinamento nei confronti della donna, per un 37enne tunisino scattano le manette.

In seguito alla denuncia sporta nei confronti dell'uomo che più volte l’aveva aggredita picchiandola con violenza e colpendola con pugni, schiaffi e calci, i poliziotti avevano chiesto ed ottenuto l'ordine restrittivo. Nei giorni successivi però l'uomo ha continuato ripetutamente a vessare la donna, presentandosi presso la sua abitazione in vari orari, di giorno e di notte, impedendole di vivere serenamente.

Questi comportamenti non erano passati inosservati anche ai vicini che più volte, insieme alla stessa vittima del reato, avevano segnalato alla Polizia la prosecuzione degli atteggiamenti molesti e vessatori del tunisino. In occasione dei vari controlli svolti dagli agenti delle “Volanti” era più volte riuscito a sfuggire nascondendosi nei luoghi più disparati, fuggendo dalla finestra, ricoverandosi sul tetto o in garage.

I poliziotti hanno quindi chiesto alla Procura l’aggravamento della misura restrittiva e martedì 28 novembre, si sono nuovamente presentati a casa della donna, chiedendole se il suo molestatore fosse presente all’interno dell’abitazione. Questa, dopo avere aperto la porta, ha risposto chel’uomo non era presente, ma furtivamente annuiva alla richiesta degli agenti, facendo loro intendere come questi fosse nascosto all’interno. A questo punto i poliziotti, hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione e l'hanno trovato nascosto sotto il letto, nell’intento di eludere ancora una volta il controllo. Da qui l'arresto e la disposizione del divieto di dimora nella provincia di Vicenza e l’obbligo di presentarsi quotidianamente alla questura di Verona.